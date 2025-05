Ponta spune că PSD este singurul partid din lume care nu mai are niciun fost lider în partid: „Toți suntem dați afară”

Fostul premier, Victor Ponta, a declarat marți, 27 mai 2025, că PSD este singurul partid din lume, nu din România, care nu mai are niciun fost lider în partid, cu excepția lui Iliescu. „Năstase, Geoană, Ponta, Dragnea, Dăncilă, toți suntem dați afară”, a spus el.

„Eu am adresat un mesaj absolut onest și din inimă, după alegeri, către membrii PSD. Am zis, domnule, haideți să ne reunim. După ce ne-a dat Dragnea afară pe toți, după aia vedeți, PSD-ul este singurul partid din lume, nu din România care nu mai are niciun fost lider în partid. Adică toți suntem dați afară, cu excepția lui Iliescu, domnul Iliescu, pe Năstase, Geoană, Ponta, Dragnea, Dăncilă, toți suntem dați afară. Ciolacu, să vedem cât îl ține și pe el până când îl dă pe el afară. Și am zis, domule am zis, să ne reunim, nu vreau să fiu eu șef, că au ei obsesia asta. Vine Ponta și ne e șef, eu fiindu-le șef nu le-a fost bine?”, a declarat Victor Ponta, la B1 TV.

În opinia lui Ponta, este momentul ca PSD să schimbe liniile și să susțină guvernul Bolojan. Mai mult, fostul lider PSD susține că a făcut un apel ca formațiunea „să se reconstruiască”, însă mesajul său a fost primit cu ostilitate.

„Haideți să punem niște oameni tineri. PSD-ul are niște președinți de consilii, primari, niște miniștri tineri foarte deștepți, școliți, limbi străine, bacalaureatele și diplomele făcute la timp, fără probleme de imagine. Hai să sprijinim, să votăm guvernul Bolojan, da, să-i lăsăm să guverneze când au nevoie de chestii mari, pe reforme îi ajutăm și în rest ne reconstruim, ne refacem. Răspunsul bineînțeles, a fost ba pe-a a mă-tii. Niște înjurători la adresa mea de la aceeași oameni, nu mă supără”, a mai spus Victor Ponta.

Așa cum „Adevărul” a relatat, Victor Ponta a negociat în aceste zile intens cu parlamentari si primari de la PSD cu scopul de a construi un nou partid politic, după ce, în primul tur al alegerilor prezidențiale, a obținut peste 1 milion de voturi.

„Ponta le-a promis colegilor din Parlament că îi va ține la putere. Plănuiește să-și facă grup parlamentar cu traseiștii din PSD, de la POT și de la AUR. Nu e greu să strângă 10 deputați și 7 senatori. Iar primarilor le-a promis în continuare bani de la Ministerul Dezvoltării prin celebrele programe PNDL și Anghel Saligny”, susțin surse din conducerea PSD pentru Adevărul.