 PNL, executat silit de ANAF pentru o datorie de 14 milioane de lei. Bolojan vrea să îi dea în judecată pe foștii lideri | adevarul.ro
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PNL, executat silit de ANAF pentru o datorie de 14 milioane de lei. Bolojan vrea să îi dea în judecată pe foștii lideri

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Partidul Național Liberal va fi executat silit de ANAF, după ce a pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și trebuie să returneze la bugetul de stat peste 14 milioane de lei, bani folosiți în campania prezidențială din 2024 a lui Nicolae Ciucă. Președintele PNL, Ilie Bolojan, intenționează să deschidă procese împotriva foștilor lideri ai formațiunii, pe care îi consideră responsabili pentru acumularea datoriilor. Principalul vizat ar fi fostul secretar general Lucian Bode.

Președintele PNL Ilie Bolojan
Președintele PNL Ilie Bolojan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

ANAF a anunțat că va aplica procedurile legale de recuperare a creanțelor bugetare și în cazul partidelor politice, fără discriminare în funcție de categoria contribuabilului/ 

Precizarea vine după ce președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a declarat că instituția pe care o conduce nu a putut trece la executarea silită a PNL, întrucât s-a aflat în litigiu cu formațiunea politică pentru recuperarea banilor.

„Indiferent dacă debitorii sunt persoane fizice, persoane juridice sau partide politice și indiferent de încadrarea acestora în categoria contribuabililor mari, mijlocii sau mici, ANAF aplică mecanismele legale de colectare a obligațiilor restante”, a transmis instituția.

Cum va proceda ANAF pentru recuperarea banilor

Potrivit Fiscului, executarea silită începe prin comunicarea unei somații, însoțită de titlul executoriu. Din momentul primirii documentelor, debitorul are la dispoziție 15 zile pentru a achita restanțele sau pentru a notifica organul fiscal cu privire la intenția de a începe procedura de mediere, scrie Profit.

Aceasta din urmă permite clarificarea obligațiilor și identificarea unor soluții pentru achitarea sumelor datorate. Printre variantele prevăzute de lege se numără plata voluntară, compensarea și eșalonarea la plată.

Dacă obligațiile nu sunt stinse și nu există motive legale pentru suspendarea procedurii, ANAF poate recurge la poprirea conturilor bancare, urmărirea sumelor pe care alte persoane sau instituții le datorează partidului, precum și la sechestrarea și valorificarea bunurilor mobile sau imobile.

Instituția subliniază însă că existența unei datorii nu înseamnă aplicarea automată a popririlor sau a sechestrului. Măsurile sunt luate în funcție de situația juridică și fiscală a debitorului și cu respectarea etapelor prevăzute de lege.

Datoria de 14 milioane de lei vine din campania lui Nicolae Ciucă

PNL a pierdut definitiv, în septembrie, procesul intentat AEP la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța a respins recursul liberalilor, care contestaseră decizia autorității de a recupera banii utilizați în campania prezidențială din 2024.

PNL, obligat să returneze Autorității Electorale Permanente 14 milioane de lei, bani folosiți în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă

Suma pe care partidul trebuie să o restituie este de 14.117.378,04 lei, echivalentul a aproape trei milioane de euro.

În timpul campaniei electorale, formațiunea condusă atunci de Nicolae Ciucă a folosit inclusiv bani proveniți din subvenția de la bugetul de stat.

După anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, PNL a solicitat rambursarea cheltuielilor electorale, iar AEP a restituit inițial întreaga sumă solicitată. Ulterior, autoritatea a efectuat un control și a stabilit că o parte dintre cheltuieli nu îndeplineau condițiile legale pentru rambursare.

Liberalii au contestat măsura în instanță, însă Înalta Curte a menținut decizia AEP.

Bolojan vrea să îi tragă la răspundere pe foștii lideri ai PNL

Problemele financiare ale partidului nu se limitează la suma pe care trebuie să o returneze statului. Datoriile PNL către diverși creditori, inclusiv către bugetul public, se ridică la aproape 20 de milioane de euro.

Situația financiară a formațiunii a fost principalul subiect al ședinței Biroului Politic Național convocată duminică, 8 noiembrie, la Vila Lac, potrivit surselor Adevărul.

După preluarea conducerii partidului, Ilie Bolojan i-a cerut lui Lucian Bode, fost secretar general, să își asume semnarea tuturor documentelor referitoare la finanțele PNL până la 31 decembrie 2024.

Bode fusese mandatat de partid să negocieze cu firma AMMA Print reeșalonarea unor plăți pe perioade de trei, respectiv cinci ani. Ulterior, noua conducere a solicitat o nouă amânare, după ce a constatat că nu putea achita ratele convenite.

Intenția lui Bolojan de a deschide acțiuni în instanță împotriva foștilor lideri vine în contextul în care actuala conducere încearcă să identifice persoanele responsabile pentru acumularea datoriilor și pentru deciziile financiare luate în anii anteriori.

Bolojan anunțase încă din 2025 măsuri pentru redresarea financiară a partidului

Problema datoriilor a fost abordată public de Ilie Bolojan și la Consiliul Național al PNL din 28 iunie 2025. Atunci, liderul liberal a propus ca aleșii locali să contribuie la plata restanțelor partidului: jumătate din contribuție urma să rămână la filialele județene, iar cealaltă jumătate să fie direcționată către conducerea națională pentru achitarea datoriilor.

Tot atunci, Bolojan a anunțat introducerea răspunderii personale pentru liderii care angajează cheltuieli nejustificate și afectează situația financiară a formațiunii.

Noul statut al PNL prevedea răspunderea personală a liderilor pentru cheltuieli nejustificate. Anunțul din iunie 2025 privea regulile interne ale formațiunii, nu confirmarea unei acțiuni în instanță împotriva unui anumit fost lider.

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