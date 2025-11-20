PNL, obligat să returneze Autorității Electorale Permanente 14 milioane de lei, bani folosiți în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă

Partidul Național Liberal a pierdut procesul împotriva Autorității Electorale Permanente și trebuie să returneze aproximativ 14 milioane de lei din subvenția de stat folosită în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024. Decizia a fost pronunțată miercuri de Curtea de Apel București, însă hotărârea nu este definitivă.

În soluția pe scurt, instanța arată că „respinge cererea, ca neîntemeiată”, precizând că hotărârea poate fi atacată: „Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel București – Secția a VIII-a Contencios administrativ și fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.11.2025”.

Dosarul a vizat Decizia nr. 128/2025 emisă de Autoritatea Electorală Permanentă, prin care instituția solicita PNL să restituie suma de aproximativ 14 milioane de lei. AEP a considerat că banii proveniți din subvenția publică au fost utilizați nejustificat în campania electorală și că, după anularea alegerilor din 2024, partidul nu avea dreptul să îi rețină.

Liberalii au contestat actul administrativ la 12 august 2025, argumentând că fondurile au fost cheltuite conform legii și că rambursarea cheltuielilor pentru campanie a acoperit toate sumele folosite. Instanța a decis însă că argumentele nu sunt suficiente pentru a răsturna decizia AEP.

În urma verificărilor, Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că „partidul a recuperat integral cheltuielile, inclusiv cele provenite din subvenția publică, însă nu avea dreptul să rețină sumele din subvenție”, motiv pentru care a dispus restituirea acestora.

Soluția Curții de Apel nu este definitivă, iar Partidul Național Liberal poate formula recurs în termenul legal.