 Războiul dintre doi baronași locali PNL l-a lăsat pe Bolojan cu ochii în soare. Culise | adevarul.ro
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Războiul dintre doi baronași locali PNL l-a lăsat pe Bolojan cu ochii în soare. Culise

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După trecerea în opoziție, liderul PNL Ilie Bolojan a luat filialele la pas, mergând mai întâi în județele cu rezultate foarte slabe. Printre acestea s-a numărat și Teleorman, unde PNL nu a obținut niciun mandat de parlamentar la alegerile din 2024. Totuși, partidul numără 29 de primari, foarte importanți pentru zestrea partidului.

Motivul: lupta pentru putere de pe plan local
Patru primari au mers la întâlnirea cu Ilie Bolojan de la Alexandria Foto: Mediafax

La una dintre întâlnirile convocate de Ilie Bolojan în Alexandria, au venit doar patru primari PNL din 29. Motivul? Lupta pentru putere de pe plan local. Organizația PNL Teleorman e condusă cu mandat interimar de Daniel Constantin, fost parlamentar PC, ALDE și ProRomânia, trecut la PNL în 2019, când liberalii au răsturnat Guvernul Dăncilă prin moțiune de cenzură și l-au instalat pe Ludovic Orban la Palatul Victoria.

Însă Daniel Constantin nu a reușit să se impună în Teleorman, județ cu care nu avea nimic în comun. Prin urmare, pentru prima dată în istorie, liberalii n-au obținut niciun mandat de senator sau deputat la ultimele alegeri legislative.

Liderul din umbră al organizației este Costel Barbu, zis Bitanu, fost parlamentar PNL, unul dintre apropiații lui Ludovic Orban, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Barbu a fost secretar general adjunct și al PNL, și al Guvernului Orban. A plecat din partid în toamna anului 2021, după ce Orban a pierdut alegerile interne în fața lui Florin Cîțu, la acea vreme premier.

Ulterior, Barbu l-a urmat pe Orban în Forța Dreptei, partid care a eșuat în cele din urmă. Însă tot Bitanu controlează activitatea PNL din Teleorman, fiind în relații înghețate cu Daniel Constantin, susțin sursele citate.

Prin urmare, Costel Barbu le-a cerut primarilor PNL să nu se prezinte la întâlnirea cu Bolojan tocmai pentru a arăta cât de vulnerabil e șeful organizației județene, Daniel Constantin. Iar din cei 29 de primari PNL, 25 au lipsit, fiind în tabăra lui Barbu. Doar patru s-au prezentat la ședința convocată de fostul premier. După ce a analizat situația cu apropiații săi din partid, Bolojan a ajuns la concluzia că va merge din nou în Teleorman, unde se va întâlni cu gruparea controlată de Bitanu. Mai ales că acesta a păstrat o relație bună cu Ludovic Orban, care la rândul său este unul dintre susținătorii lui Bolojan.

În concluzie, filiala PNL Teleorman ar putea să-și schimbe din nou conducerea în următoarea perioadă, după conflictul intern dintre Daniel Constantin și Florin Barbu, care a dus la rezultate dezastruoase pentru liberali.

Amintim că fostul premier Ilie Bolojan, președintele PNL, s-a confruntat cu o prezență redusă a primarilor liberali la două întâlniri organizate în județele Teleorman și Călărași, în cadrul turneului său de evaluare a filialelor considerate cu rezultate slabe.  

PNL Teleorman a transmis un mesaj după întâlnire.

„Partidul Naţional Liberal are nevoie de organizații puternice, de dialog deschis și de oameni care își susțin convingerile inclusiv atunci când este greu. Președintele PNL, Ilie Bolojan și deputatul Robert Sighiartau au participat la ședința Biroului Politic Județean PNL Teleorman, alături de președintele interimar al filialei, Daniel Constantin, de aleși locali și județeni și de membri ai organizației. 

Discuțiile au vizat situația politică națională, bilanțul perioadei de guvernare și motivele pentru care PNL a ales să rămână în opoziție. Au fost analizate și rezultatele alegerilor locale și parlamentare, situația politică din Teleorman și măsurile necesare pentru întărirea filialei. A fost un dialog deschis, cu întrebări și puncte de vedere diferite. Așa se construiește o echipă, discutând direct problemele și asumând împreună ce avem de făcut”, a transmis PNL Teleorman.

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