Ministrul Sănătății propune un mecanism prin care spitalele publice să poată limita temporar activitatea privată a medicilor, din motive obiective. Alexandru Rogobete precizează că nu urmărește interzicerea muncii în ambele sisteme.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății Foto: Facebook/ Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete a propus duminică, 29 noiembrie, reguli mai clare pentru medicii care lucrează atât în spitalele publice, cât și în mediul privat. El a prezentat ideea unui mecanism care să permită limitarea temporară a activității private atunci când există motive obiective ce țin de funcționarea spitalului public.

Printre situațiile invocate de ministru se numără deficitul major de personal, imposibilitatea asigurării liniilor de gardă, numărul foarte mare de pacienți și listele de așteptare care afectează accesul la tratament. Mecanismul ar urma să fie adaptat legislației românești.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Rogobete a explicat că a citit despre reglementarea activității medicale suplimentare în Germania și consideră că unele principii merită analizate și în România. Potrivit ministrului, în anumite spitale germane, activitatea profesională suplimentară în privat trebuie declarată și poate necesita aprobarea scrisă a angajatorului.

Ministrul a subliniat însă că propunerea nu vizează interzicerea activității în mediul privat.

„Vreau să fie foarte clar: nu discutăm despre interzicerea activității în privat și nici despre spitalele private care funcționează corect și respectă regulile”, a precizat Alexandru Rogobete.

Rogobete a indicat, în schimb, situații în care un medic pleacă la ora 10:00 din spitalul public pentru a lucra în propriul cabinet, pacienți sunt direcționați din sistemul public către cabinetul privat sau activitatea privată ajunge să afecteze serviciul public.

„Nu vreau să generalizez. Sunt foarte mulți medici care își fac meseria cu responsabilitate în ambele sisteme”, a adăugat ministrul.

Ministrul le-a cerut pacienților și medicilor să își exprime opinia despre oportunitatea unei asemenea măsuri și despre posibilitatea aplicării ei în România. „Sunt interesat atât de opinia pacienților, cât și de cea a medicilor”, a transmis Rogobete.