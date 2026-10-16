 PNL, obligat definitiv să restituie 14 milioane de lei pentru campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă | adevarul.ro
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PNL, obligat definitiv să restituie 14 milioane de lei pentru campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă

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Partidul Național Liberal (PNL) a pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și trebuie să returneze bugetului de stat peste 14,1 milioane de lei, sumă primită pentru cheltuielile din campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins joi recursul formațiunii, după ce aceasta pierduse și în fața Curții de Apel București, în noiembrie 2025.

Nicolae Ciucă.
Nicolae Ciucă. Foto: Inquam Photos / George Călin

Litigiul a pornit după anularea de către Curtea Constituțională a României a rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 și decizia de reluare a întregului proces electoral, notează Agerpres. 

În acest context, Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 143/2024, prin care a stabilit că formațiunile și candidații participanți la scrutin puteau solicita rambursarea cheltuielilor electorale.

Actul normativ prevedea, la articolul 1, alineatul 1: „În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Electorală Permanentă restituie, la cererea scrisă a competitorilor electorali la alegerile pentru Președintele României din anul 2024, sumele aferente cheltuielilor electorale evidențiate în rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale depuse de către aceștia la Autoritatea Electorală Permanentă, în condițiile legii”.

PNL a solicitat rambursarea cheltuielilor electorale în valoare totală de 17.650.605 lei. Din această sumă, 3.541.017 lei proveneau din finanțare privată, iar 14.109.587 lei reprezentau cheltuieli acoperite din fonduri publice.

AEP a virat inițial întreaga sumă solicitată. Ulterior, însă, în urma unui control, instituția a stabilit că partidul avea dreptul să recupereze numai cheltuielile suportate din finanțare privată, nu și pe cele plătite din subvenții de la bugetul de stat.

Prin urmare, la 7 mai 2025, AEP a emis o decizie prin care a solicitat PNL să restituie 14.117.378 de lei, reprezentând cheltuieli electorale aferente alegerilor prezidențiale din 2024.

Din totalul stabilit de autoritate, 14.109.587 de lei reprezentau fonduri publice, iar alți 7.790,45 lei proveneau din finanțare privată, dar au fost invalidați în baza articolului 48, alineatul 13, din Legea nr. 334/2006.

În motivarea acestei măsuri, AEP a invocat o neconcordanță identificată în documentele financiare ale partidului, referitoare la serviciile de difuzare și sumele facturate de un furnizor.

„În urma examinării documentelor depuse de Partidul Național Liberal, s-a constatat existența unei neconcordanțe între calculul difuzărilor efectuate de către (...) 3 S.A. și sumele facturate. Ca urmare a solicitării de clarificări, furnizorul a transmis un model de calcul al difuzărilor, din care a rezultat o diferență de 7.790,45 lei, reprezentând o sumă facturată în plus. În acest context, competitorul electoral a solicitat furnizorului emiterea unei facturi storno pentru corectarea erorii”, se arată în documentele citate în dosar.

PNL a contestat în instanță decizia autorității electorale, însă a pierdut atât la Curtea de Apel București, cât și la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a respins recursul formațiunii.

În motivarea hotărârii, magistrații au analizat cadrul legal aplicabil rambursării cheltuielilor electorale după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale.

Judecătorii au reținut că, după decizia Curții Constituționale, Guvernul a constatat că Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale nu reglementa explicit restituirea cheltuielilor în cazul anulării alegerilor. Pentru a acoperi această situație, a fost adoptată OUG nr. 143/2024.

Totuși, prevederile ordonanței nu pot fi interpretate separat de legislația privind finanțarea partidelor politice, au arătat magistrații. Referirea la restituirea cheltuielilor electorale „în condițiile legii” indică faptul că regulile din OUG nr. 143/2024 trebuie aplicate împreună cu cele din Legea nr. 334/2006.

Potrivit instanței, determinarea sumelor care pot fi rambursate trebuie să țină cont de articolul 48 din această lege, inclusiv de alineatul 11, litera d).

În consecință, judecătorii au stabilit că sumele provenite din subvenții de la bugetul de stat nu intră în categoria cheltuielilor care puteau fi restituite în baza ordonanței adoptate după anularea scrutinului.

Astfel, PNL rămâne obligat să returneze suma stabilită de AEP, decizia instanței supreme fiind definitivă.

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