Ilie Bolojan ar pregăti procese împotriva foștilor șefi ai PNL pentru datoriile partidului. Lucian Bode este primul vizat | SURSE

Președintele PNL, Ilie Bolojan, intenționează să deschidă procese împotriva foștilor lideri ai partidului pe care îi consideră responsabili pentru acumularea datoriilor, potrivit unor surselor Adevărul. Lucian Bode este principalul vizat.

Lucian Bode Foto: Arhiva Adevărul

Potrivit surselor, situația financiară a partidului este subiectul principal al ședinței Biroului Politic Național convocate duminică, 8 noiembrie, la Vila Lac. Datoriile PNL către diverși creditori, inclusiv către stat, ajung la aproape 20 de milioane de euro.

După preluarea conducerii PNL, Bolojan i-a cerut lui Bode, fost secretar general, să își asume semnarea tuturor documentelor legate de finanțele partidului până la 31 decembrie 2024.

Bode fusese mandatat de partid să negocieze cu firma AMMA Print reeșalonarea unor plăți pe trei, respectiv cinci ani. Noua conducere a PNL ar fi cerut ulterior o nouă amânare, după ce a constatat că nu putea achita ratele negociatei.

Contribuții pentru plata datoriilor și răspundere personală

Problema datoriilor fusese abordată public de Ilie Bolojan și la Consiliul Național al PNL din 28 iunie 2025. Potrivit relatării Adevărul de la acel moment, liderul liberal a propus o contribuție a fiecărui ales local: jumătate din sumă urma să rămână la filiala județeană, iar cealaltă jumătate să ajungă la conducerea națională pentru achitarea datoriilor. Bolojan lega atunci restanțele de anul 2024 și susținea că partidul trebuie să își redreseze propriile finanțe pentru a avea credibilitate în gestionarea țării.

În aceeași intervenție, Bolojan a anunțat introducerea răspunderii personale pentru angajarea unor cheltuieli care afectează situația financiară a partidului.

Noul statut al PNL prevedea răspunderea personală a liderilor pentru cheltuieli nejustificate. Anunțul din iunie 2025 privea regulile interne ale formațiunii, nu confirmarea unei acțiuni în instanță împotriva unui anumit fost lider.