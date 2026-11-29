O comună din România va avea o cofetărie amenajată în interiorul unui avion Boeing scos din uz. Aeronava a fost transportată de la București și a ajuns în localitatea Dumbrăveni, județul Suceava, în dimineața zilei de duminică, 29 noiembrie. Transportul agabaritic s-a desfășurat pe timpul nopții și a fost filmat în mai multe zone de pe traseu.

Un Boeing scos din uz a fost adus în comună Foto: Monitorul de Suceava

Avionul va fi amplasat în parcul central al comunei, unde administrația locală pregătește un proiect inedit, în special pentru copii. După lucrările de amenajare, aceștia vor putea intra în aeronavă pentru a mânca prăjituri, într-un spațiu transformat într-o cofetărie.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare surprind corpul avionului așezat pe un TIR special destinat transporturilor agabaritice. Potrivit primarului din Dumbrăveni, Ioan Pavăl, aducerea aeronavei a presupus o operațiune dificilă, cu respectarea regulilor speciale de circulație.

„Am tot spus de mult că vom avea un avion în parcul nou al localității noastre. Sigur că unii au crezut, unii au glumit, au râs. Eu am mers pe varianta mea și a ajuns avionul noaptea cu greu, e adevărat. Foarte greu cu circulația și cu trecutul prin orașe. Până la Bacău am mers pe autostradă, de la Bacău am trecut prin Roman, Fălticeni și Suceava. Cu antemergători, cu programe, cu tot ce vreți, pentru că așa e legislația și reguli trebuie respectate”, a declarat primarul, potrivit Monitorul de Suceava.

Un Boeing scos din uz a fost adus în comună Foto: Monitorul de Suceava

Avionul Boeing va fi transformat în cofetărie pentru copii

Deocamdată, aeronava va fi amplasată provizoriu în parcul central, deoarece mai sunt necesare lucrări la platforma pe care va fi instalată. Primarul a explicat că avionul nu va fi susținut doar de propriile roți, ci va fi fixat și pe suporți metalici, montați pe baze din beton.

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Măsura este necesară pentru ca aeronava să aibă stabilitate și să nu fie răsturnată în cazul unor rafale puternice de vânt.

Planul administrației locale este ca, în primăvara anului viitor, interiorul avionului să fie modernizat și transformat într-o cofetărie.

Un Boeing scos din uz a fost adus în comună Foto: Monitorul de Suceava

„Ne dorim ca în interiorul lui, în primăvară, să facem modernizarea și să facem o cofetărie pentru copii, să urce în avion, să mănânce o prăjitură, pentru că vor fi copii care nu vor urca în avion niciodată. Și chiar oamenii în vârstă care nu vor urca în avion niciodată, așa că vin în parc în Dumbrăveni și se urcă în avion”, a explicat Ioan Pavăl.

Potrivit edilului, amenajarea ar putea fi finalizată după Paști. Astfel, până atunci, vor trebui realizate lucrările necesare pentru ca aeronava să poată fi vizitată în condiții de siguranță.

Aeronava a aparținut Serviciului de Protecție și Pază

Avionul a fost preluat de Primăria Dumbrăveni printr-o procedură de transfer între instituții publice. Acesta a aparținut Serviciului de Protecție și Pază (SPP), care îl folosea pentru antrenamente, însă instituția a decis că nu mai are nevoie de el.

„Acest avion l-am luat printr-o formulă clasică de la instituțiile publice. Avionul a fost al Serviciului de pază și protecție. Îl foloseau pentru antrenamente și au spus că nu mai au nevoie de el. Și l-am luat noi cu valoare zero, cu documente, cu aprobări, cu tot ce trebuie”, a precizat primarul.

Înainte de transportul în județul Suceava, aeronava a trecut printr-un proces de recondiționare. Lucrările de vopsire au fost realizate de specialiștii de la RomAero, într-o hală special amenajată pentru astfel de intervenții.

Serviciile au fost contra cost, însă materialele necesare au fost asigurate de Primăria Dumbrăveni.

Aeronava Boeing nu va fi singura de acest fel care va ajunge în comună. Primarul Ioan Pavăl a anunțat că intenționează să aducă încă un avion, de dimensiuni mai mari, care va fi amplasat într-o altă zonă.