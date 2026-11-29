Sezonul cumpărăturilor de Crăciun se anunță un test pentru comerțul românesc: intenția magazinelor de a aduce mai multă marfă se întâlnește cu prudența clienților față de achizițiile mari.

Românii rămân prudenți când vine vorba de cumpărături mari. Foto: Mediafax

Pregătirile magazinelor pentru Crăciun și planurile de cheltuieli ale românilor transmit semnale diferite. Comercianții intenționează să își suplimenteze comenzile, în timp ce consumatorii rămân precauți când vine vorba despre achiziții importante, arată o analiză publicată de Adevărul Financiar, pe baza datelor Comisiei Europene, INS și Eurostat.

Diferența contează pentru sezonul sărbătorilor: o perspectivă ceva mai bună asupra economiei nu înseamnă automat disponibilitatea de a cheltui mai mult. Datele despre vânzări arată, de altfel, că revenirea din august a fost urmată de o nouă scădere în septembrie.

Comenzi mai mari, dar și așteptări de scumpire

În noiembrie 2026, indicatorul de încredere din comerțul cu amănuntul românesc s-a situat la +4,2 puncte, față de -5,8 puncte în Uniunea Europeană. Este a patra lună consecutivă cu o valoare pozitivă în România, însă rezultatul rămâne sub cel din octombrie, de +4,7 puncte, și sub media istorică de +7,5 puncte.

Semnalul favorabil vine din așteptările privind activitatea viitoare: soldul răspunsurilor a crescut de la +1,5 la +6 puncte. Separat, pentru comenzile către furnizori, balanța a trecut de la zero în octombrie la +4,6 puncte în noiembrie. La nivelul UE, aceasta era negativă, de -5,4 puncte. Cu alte cuvinte, în România au devenit mai numeroși comercianții care vor să mărească aprovizionarea decât cei care intenționează să o reducă.

Managerii anticipează însă și scumpiri într-o măsură mai mare decât în luna precedentă. Soldul răspunsurilor referitoare la prețurile de vânzare a urcat de la 34,8 la 40,4 puncte, peste media istorică de 27,8 puncte.

Încrederea revine mai repede decât dorința de a cheltui

În rândul consumatorilor, indicatorul de încredere a avansat de la -33,1 puncte în octombrie la -29,7 puncte în noiembrie, cel mai bun nivel din 2026 de până acum. România rămâne totuși mult sub media UE, de -16,5 puncte. Doar Grecia are un rezultat mai slab, de -50,5 puncte, potrivit anchetei Comisiei Europene citate în analiză.

Îmbunătățirea este vizibilă mai ales în felul în care românii privesc evoluția economiei în următoarele 12 luni. Soldul răspunsurilor la această întrebare a câștigat 8,9 puncte, de la -41,4 la -32,5 puncte. În schimb, indicatorul intențiilor de a face cumpărături importante în același interval a urcat cu numai 0,9 puncte, de la -48,3 la -47,4 puncte. Media UE pentru aceste achiziții era de -18,7 puncte.

Vânzările au revenit pe minus în septembrie

Prudența consumatorilor se vede pe fondul unui recul al comerțului. Potrivit datelor INS prezentate de Adevărul Financiar, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 4,9% în primele nouă luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025, în seria ajustată sezonier și cu numărul zilelor lucrătoare. Produsele nealimentare au înregistrat o scădere de 6%, iar alimentele, băuturile și tutunul, de 4%.

August adusese o creștere anuală a volumului vânzărilor de 1%, după scăderi de 6,9% în iunie și 6,4% în iulie. În septembrie, însă, vânzările din România au coborât din nou sub nivelul anului anterior, cu 2,3%. În aceeași comparație, Uniunea Europeană a înregistrat un avans de 0,9%, potrivit Eurostat.

Și evoluția de la o lună la alta arată fragilitatea revenirii: după un plus de 2,1% în august, România a consemnat în septembrie o scădere de 1,3% a volumului vânzărilor, în date ajustate sezonier. Dintre statele pentru care Eurostat a publicat rezultate, doar Germania a avut un declin lunar mai pronunțat, de 2%.