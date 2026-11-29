Un urs și un cerb au fost surprinși hrănindu-se în același loc, în Ocolul Silvic Broșteni, din cadrul Direcției Silvice Suceava. Filmarea, publicată pe pagina de Facebook a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, a atras și comentarii despre motivele pentru care urșii ajung în zonele locuite.

„Unde mai vezi așa ceva? Un urs și un cerb, la aceeași masă, în aceeași filmare!”, au scris reprezentanții Romsilva.

La început, niciunul dintre animale nu pare deranjat de prezența celuilalt. Situația se schimbă însă când cerbul se îndreaptă spre locul în care se află ursul. Acesta reacționează agresiv, iar cerbul fuge.

Reprezentanții Romsilva au descris întâlnirea într-o notă umoristică, în mesajul care însoțește imaginile:

„Doi regi ai pădurii, o singură masă și zero scandal. Asta până când cerbul se hotărăște să facă o vizită de curtoazie la vecin. Ursul n-a apreciat gestul și i-a explicat, pe limba lui, că masa lui nu e de împărțit, iar cerbul pare că a înțeles mesajul.”

În comentarii, unii dintre cei care au urmărit filmarea au susținut că lipsa hranei și degradarea habitatului îi determină pe urși să coboare în sate. Alții au invocat tăierea pădurilor și perturbarea animalelor prin activități motorizate.

„Dacă au de mâncare se poate bine vedea, urșii nu atacă”, a scris un utilizator. Scena relatată include chiar reacția agresivă a ursului în momentul în care cerbul se apropie.