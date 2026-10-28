AEP așteaptă executarea silită a PNL pentru recuperarea celor 14 milioane de lei cheltuiți pentru promovarea cărții lui Nicolae Ciucă

Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), spune că instituția nu a putut recupera până acum suma de peste 14 milioane de lei pe care PNL trebuie să o restituie statului, întrucât dosarul s-a aflat în instanță. După pronunțarea hotărârii definitive, AEP a transmis documentele către ANAF și așteaptă acum demararea procedurilor de executare silită.

Adrian Țuțuianu, președintele AEP Foto: Inquam Photos/George Calin

Partidul Național Liberal trebuie să returneze bugetului de stat peste 14,1 milioane de lei, sumă primită pentru cheltuielile din campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024.

Întrebat dacă o parte din bani a fost deja recuperată, șeful AEP a explicat că instituția nu are atribuții de executare, acestea revenind Administrației Fiscale.

„Pentru PNL, am fost în litigiu și nu am putut să procedăm la executarea silită. Am revenit la Administrația Fiscală a doua zi după ce am avut hotărârea judecătorească definitivă și sper ca Agenția Națională de Administrare Fiscală să procedeze la executarea silită, potrivit dispozițiilor legale”, a declarat Adrian Țuțuianu.

Banii pe care PNL trebuie să-i restituie au fost folosiţi de partid pentru promovarea cărţii fostului președinte al PNL, Nicolae Ciucă.

„Va trebui să îmbunătățim colaborarea cu ANAF”

Acesta a precizat că rolul AEP este de a transmite către ANAF actele administrative și hotărârile prin care sunt stabilite sancțiuni sau confiscări, în timp ce recuperarea efectivă a sumelor intră în competența Fiscului.

„Nu e doar situația PNL de astăzi, veți vedea că mai sunt și altele și, în viitor, vor fi și alte partide cu sume importante (...) Va trebui să îmbunătățim colaborarea cu ANAF”, a afirmat președintele AEP.

Potrivit acestuia, săptămâna viitoare este programată semnarea unui protocol de colaborare între AEP și ANAF.

Amintim că, luna aceasta, PNL a pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă la Înalta Curte de Casație și Justiție și este obligat să restituie la buget peste 14,1 milioane de lei, bani cheltuiți pentru promovarea cărții fostului lider liberal Nicolae Ciucă.

La rândul său, președintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că partidul va achita obligațiile stabilite de instanță.

„Instanţa a considerat că modalitatea prin care PNL a făcut acele panouri nu a fost conformă cu prevederile legale”, a declarat liderul liberal, adăugând că suma de 14 milioane de lei urmează să fie plătită.