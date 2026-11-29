Statul Major al Apărării revine duminică, 29 noiembrie, cu alte precizări privind învelitorile negre folosite la repetițiile pentru Parada Militară Națională care au protejat de intemperii steagurile de identificare ale unităților, distincte de Drapelul Național și de drapelele de luptă.

Militarii români au învelit steagurile la exercițiul pentru 1 Decembrie Foto: Captură Facebook/Simona Gheorghe

Învelitorile negre folosite de militari la repetițiile pentru Parada Militară Națională de 1 Decembrie au avut rolul de a proteja de intemperii steagurile de identificare ale unităților participante, a precizat Statul Major al Apărării. Explicațiile vin în urma interpretărilor apărute în spațiul public pe marginea imaginilor surprinse în timpul pregătirilor.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale, instituția subliniază că steagurile de identificare nu trebuie confundate cu Drapelul Național al României sau cu drapelele de luptă, care au un statut juridic distinct.

„Steagul de identificare este un element de heraldică militară, care individualizează fiecare unitate prin însemne proprii, întâlnite şi pe fanioane, insigne sau embleme de mânecă. Drapelul de luptă, în schimb, este acordat prin decret prezidenţial, iar păstrarea, paza şi prezentarea acestuia în cadrul ceremoniilor se realizează potrivit regulamentelor militare”, a transmis Statul Major al Apărării.

Reprezentanții instituției au mai arătat că, în preajma Zilei Naționale, „imagini din timpul pregătirilor sunt folosite uneori în afara contextului pentru a discredita Armata României”.

„Încrederea cetăţenilor în Armata României se construieşte prin fapte şi prin acces la informaţii corecte. Vă îndemnăm să verificaţi informaţiile din surse credibile şi să urmăriţi comunicările oficiale ale Statului Major al Apărării şi ale Ministerului Apărării Naţionale”, se arată în precizările Statului Major al Apărării.

Comentarii scandaloase în online

Imaginile cu drapelele militare acoperite cu învelitori negre, la repetițiile pentru Parada de 1 Decembrie, au stârnit un val de indignare în mediul online.

„Ceva nou, au acoperit tricolorul cu saci de gunoi. Am avut impresia inițial că era drapelul ISIS, m-am speriat. Aceste imagini mă întristează foarte mult, parcă asiști la o înmormântare... moartea poporului”, sună una dintre postările publicate sâmbătă, 28 noiembrie, pe Facebook care au generat numeroase reacții.

Comentariile au fost extrem de dure, iar unii utilizatori au criticat inclusiv faptul că drapelele altor state participante nu erau acoperite în același mod:

„Cum să faci așa ceva, idioților, criminalilor? Ai acoperit steagul țării, ai trădat țara! Nu trebuia acoperit, indiferent dacă se uda, se usca și nu se întâmpla nimic!”.

Patru persoane care au cărat resturile vegetale cu drapelul național, amendate

În urmă cu trei săptămâni, patru persoane din comuna Bosanci, județul Suceava, au fost fotografiate de un trecător folosind drapelul național pentru strângerea și transportarea frunzelor și a resturilor vegetale.

Ele fost amendate fiecare cu 10.000 de lei. Imaginile au ajuns în mediul online și au provocat un scandal național.

În urma controverselor, primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care și-a cerut scuze pentru incident și a explicat cum a ajuns drapelul să fie folosit la strângerea resturilor vegetale.

Primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, aflat la al treilea mandat, este membru al AUR, după ce anterior a făcut parte din PNL.

Edilul susține că steagurile de la primărie au fost înlocuite în contextul pregătirilor pentru 1 Decembrie, iar cele vechi au fost depozitate la un punct de colectare a textilelor. Ulterior, unul dintre drapele ar fi fost luat de acolo și folosit de persoanele care participau la acțiunea de curățenie.