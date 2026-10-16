Premierul demis Ilie Bolojan a declarat că Partidul Național Liberal ar putea vota Guvernul condus de Luca Niculescu, însă decizia va fi luată în cadrul Biroului Politic Național al formațiunii, programat pentru ziua următoare.

Foto: Captură Video

Întrebat de ce ar vota liberalii noul guvern, Bolojan a explicat că partidul nu a stabilit încă o poziție oficială și a criticat decizia PSD de a demite Executivul, pe care o consideră responsabilă pentru prelungirea crizei politice.

„PNL ar putea vota, dar asta decide mâine, în Biroul Politic Național. Suntem într-o criză prelungită, din cauză că PSD în mod iresponsabil a demis Guvernul. Sistemul nostru administrativ nu e pregătit pentru interimate: nu îți permite ordonanțe să vii cu politici noi”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Bolojan avertizează că unele UPU riscă să rămână fără fonduri: „Sunt UPU care nu au alocările necesare să funcționeze până la finalul anului”

Ilie Bolojan și-a justificat intenția de a propune PNL să voteze învestirea Guvernului Luca Niculescu prin problemele pe care le-ar putea întâmpina instituțiile publice dacă România rămâne prea mult timp fără un Executiv cu puteri depline. Premierul demis a susținut că unele unități de primiri urgențe (UPU) nu dispun de fondurile necesare pentru a funcționa până la sfârșitul anului.

„Sunt UPU care nu au alocările necesare să funcționeze până la finalul anului. S-a făcut asta ori cu voință, ori din incompetență”, a declarat Bolojan.

Acesta a mai atras atenția asupra situației instituțiilor care au un consum ridicat de combustibil și care, potrivit explicațiilor sale, nu au suficiente fonduri pentru a-și acoperi necesarul. Premierul demis a pus problema în legătură cu războiul din Golf și cu efectele acestuia asupra costurilor și a susținut că este necesară o rectificare bugetară.

Bolojan a invocat inclusiv riscul ca serviciile de urgență să fie afectate de lipsa combustibilului, în cazul în care autoritățile nu vor putea lua măsurile financiare necesare.

„Ce se întâmplă dacă mâine avem un accident și nu ajung ambulanțele, pentru că nu avem motorină. Dacă nu avem un guvern învestit cât mai repede, se poate ajunge într-o astfel de situație, pentru că Guvernul interimar nu poate face rectificare”, a explicat acesta.

Șeful Executivului demis a afirmat că, în calitate de premier, consideră că are responsabilitatea de a preveni un asemenea scenariu. „Eu ca premier al României am ca primă responsabilitate să fac tot ce ține de mine ca să evităm această situație”, a spus Ilie Bolojan.

Bolojan neagă că decizia PNL ar fi fost influențată de teama alegerilor anticipate

Întrebat dacă intenția de a susține învestirea noului guvern a fost determinată și de avertismente privind posibilitatea organizării alegerilor anticipate, Bolojan a respins această interpretare. El a precizat că informația potrivit căreia președintele ar fi amenințat cu dizolvarea Parlamentului provenea din surse neoficiale și nu reprezenta o declarație publică a șefului statului.

„Nu a dat președintele acest avertisment, a fost o știre pe surse. Toate luările de poziție ale președintelui au fost că nu va convoca anticipate”, a afirmat premierul demis.

Bolojan a adăugat că prelungirea crizei politice până în apropierea iernii ar fi putut complica și mai mult situația, făcând o distincție între organizarea anticipatelor în primăvară și desfășurarea lor spre finalul anului.

„Dar dacă se ajungea la primăvară în pragul iernii, ar fi fost o situație și mai complicată. Altceva ar fi fost convocarea anticipatelor în luna mai pentru septembrie”, a declarat acesta.

Premierul demis a insistat că poziția sa nu este motivată de teama unui scrutin anticipat: „Nu e vorba de frica de alegeri anticipate, pentru că nu noi trebuie să ne facem griji pentru asta.”

Bolojan anunță că PNL va intra în opoziție: „Am ales responsabilitatea pentru țară”

Ilie Bolojan a afirmat că PNL va intra în opoziție, susținând că decizia de a propune un vot pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu este legată de responsabilitatea față de funcționarea statului, nu de o eventuală susținere politică a noului Executiv.

Premierul demis a făcut trimitere și la momentul în care și-a asumat conducerea Guvernului în 2025, afirmând că a acceptat această responsabilitate într-un context în care, potrivit declarației sale, nu existau alți doritori pentru funcția de prim-ministru.

„Am ales responsabilitatea pentru țară și am dovedit în 2025 când, neînghesuindu-se nimeni să vină premier, mi-am asumat această responsabilitate”, a declarat Bolojan.

Bolojan: Un vot pentru învestirea Guvernului nu înseamnă susținerea miniștrilor PSD

Întrebat cum îi apreciază pe miniștrii propuși de PSD pentru noul Executiv, Bolojan a făcut distincția între votul pentru instalarea Guvernului și susținerea politică a componenței acestuia.

„Dacă PNL va da un vot de instalare, nu înseamnă un vot de susținere sau că ar gira componența Guvernului”, a explicat liderul liberal.

Acesta a susținut că responsabilitatea pentru formarea noului Executiv le revine celor care au participat la desemnarea premierului și la stabilirea echipei guvernamentale.

„Acest guvern se bazează pe deciziile președintelui României care l-a nominalizat pe Luca Niculescu și ale PSD care a decis intrarea în guvern și a făcut nominalizările”, a afirmat Bolojan.

Referindu-se la propunerile social-democraților, premierul demis a criticat resursele de personal pe care partidul le-a adus în discuție, dar a precizat că nu intenționează să atace persoane alături de care a lucrat în trecut.

PNL a decis în unanimitate să nu voteze Guvernul Tomac. SURSE: Bolojan vrea să propună președintelui un guvern minoritar PNL-USR-UDMR-minorități

„La ce vă așteptați de la PSD? Vă gândeați că doamna Olguța Vasilescu o s-o propună pe doamna Andrea Chi sau pe domnul Marinescu? Că o să-l propună pe Siegfried Mureșan sau pe domnul Manda? Adică astea sunt resursele umane pe care le are PSD. Nu am alte așteptări, cu o parte din cei care sunt am lucrat, dar nu mă apuc să desființez persoane cu care am lucrat doar pentru că sunt în altă ipostază”, a declarat acesta.

Bolojan a adăugat că nu se așteaptă la o schimbare fundamentală a modului de acțiune al PSD, afirmând: „Și eu personal n-am speranțe deosebite că lupul își schimbă năravul, nu cred în asta.”

De ce consideră Bolojan că un guvern fără PSD ar fi fost doar unul de fațadă

Ilie Bolojan a fost întrebat și de ce PNL nu ar fi trebuit să voteze un guvern alternativ, descris în întrebare drept o variantă mai bună, în condițiile în care nu ar fi inclus PSD și nici persoane considerate controversate.

Premierul demis a susținut că, atunci când se acordă un vot pentru instalarea unui guvern, trebuie să existe și o răspundere politică reală pentru deciziile luate. În opinia sa, un Executiv în care cei care influențează deciziile nu își asumă oficial această responsabilitate ar fi o variantă mai problematică.

„Când dai un vot e bine să existe o responsabilitate, care ține de un vot în spate sau de un partid în spate. Cel mai rău e să ai un guvern de fațadă și răspunderea să fie doar acolo, în timp ce în spate alții au capacitatea de decizie”, a explicat Bolojan.

Acesta a susținut că și în varianta alternativă existau persoane care proveneau din PSD, chiar dacă nu ar fi făcut parte oficial din Guvern și nu ar fi răspuns direct pentru deciziile Executivului.

„Și în Guvernul Tomac erau oameni care evident veneau de la PSD, dar fără să răspundă. Măcar în acest guvern sunt pe față și vor trebui să valideze că tot ce au spus vor pune în practică sau să invalideze”, a declarat premierul demis.

Bolojan: „Nu votăm pentru cineva, ci dăm un vot de responsabilitate pentru această țară”

Ilie Bolojan a explicat că viitorul premier va avea o marjă de decizie limitată de influența politică asupra unor ministere-cheie și a avertizat că perioada următoare nu va fi una ușoară.

„Premierul are o anumită autoritate, dar e dependent de câteva ministere-cheie. În condițiile în care ministerele avizatoare, gen Ministerul Justiției, care avizează aproape orice proiect, sunt gestionate politic, reprezintă o cheie de control a activității premierului, dar ține și de modul în care premierul își asumă această autoritate. Nu va fi o perioadă ușoară”, explică acesta.

Liderul liberal a confirmat că va propune PNL să voteze învestirea Guvernului Luca Niculescu, însă partidul va intra în opoziție. El a precizat că nu a negociat funcții și că discuțiile cu premierul desemnat au vizat menținerea echilibrelor bugetare și continuarea direcției actuale.

„Voi propune mâine PNL să acordăm votul de învestire, dar PNL va intra în opoziție. N-am negociat funcții. Singura discuție cu Luca Niculescu a fost legată de păstrarea echilibrelor bugetare, păstrarea direcției”, spune Bolojan.

De ce se oferă PSD să voteze un guvern PNL-UDMR din care nu face parte. Strategia lui Grindeanu, explicată de un analist

Bolojan a recunoscut că există liberali care au rezerve față de acordarea votului, dar a susținut că prelungirea crizei politice nu mai este o soluție.

„În condiții normale, decizia politică normală e să nu votezi. Nu suntem în condiții normale, această situație de criză nu mai poate fi prelungită. Nu votăm pentru cineva, ci dăm un vot de responsabilitate pentru această țară”, consideră prim-ministrul interimar.

Ce condiții vrea Bolojan în acordul cu Luca Niculescu

În privința acordului discutat cu premierul desemnat, Bolojan a enumerat câteva angajamente legate de politica bugetară și investiții. Documentul ar urma să precizeze și faptul că votul liberalilor nu reprezintă un acord politic de susținere a Guvernului.

„Discuțiile cu Luca Niculescu au fost încheiate, avem o formă a unui posibil acord: respectarea țintei de deficit, angajarea de cheltuieli suplimentare doar pe bază de venituri certe, păstrarea direcției legată de investiții. Se precizează clar că PNL intră în opoziție, că e un vot care nu e un acord politic, ci un acord de instalare și are o durată limitată.”

Liderul PNL a avertizat că partidul va sancționa eventualele abateri de la aceste angajamente și a vorbit despre necesitatea unei perioade de reconectare cu alegătorii: „Atunci când se va sări peste cal, vom taxa aceste lucruri. E o perioadă în care PNL să arate că nu e PNL, să ne reconectăm cu oamenii și să construim un pol de modernizare pentru 2028.”

Bolojan: „Principalul pericol și pentru Guvernul Luca Niculescu este PSD”

Întrebat dacă noul Guvern va rezista până în 2028, Bolojan a spus că este dificil de anticipat evoluția Executivului, în condițiile în care configurația Parlamentului rămâne fragmentată.

„Mi-e greu să spun care va fi evoluția acestui Guvern, dar sunt două constante: situația parlamentară nu se va schimba, avem un Parlament pulverizat.”

Premierul a criticat din nou PSD, pe care îl consideră principalul risc pentru stabilitatea viitorului Executiv.

„Cel mai periculos adversar e tot PSD. Și-au dat jos propriile guverne anii trecuți, au generat criza în Guvernul pe care l-am condus pentru că am făcut ce e mai bine pentru țară. Principalul pericol și pentru Guvernul Luca Niculescu este PSD.”