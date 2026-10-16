Revoltă în PNL. Mai mulți lideri nu vor să voteze pentru Luca Niculescu SURSE

Liberalii nu vor să voteze în bloc instalarea Guvernului Niculescu. Mai mulți lideri de filială i-au transmis lui Ilie Bolojan că e o greșeală ca partidul să voteze un guvern format în mare parte din miniștri PSD, susțin surse politice pentru Adevărul.

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Printre liderii PNL revoltați se numără Adrian Cozma (Satu Mare), Dragoș Ciobotaru (Vrancea) și Virgil Guran (Dâmbovița). De asemenea, deputatul Octavian Oprea a anunțat public că nu va vota un guvern controlat de Sorin Grindeanu. Deputat de București, Oprea este unul dintre apropiații primarului general Ciprian Ciucu.

Sunt și alți lideri de finală, dar și parlamentari PNL care i-au transmis direct lui Ilie Bolojan că nu vor să instaleze, prin votul lor, un guvern PSD, partidul care a răsturnat Cabinetul Bolojan, susțin sursele citate. De partea cealaltă, Ilie Bolojan le-a cerut colegilor de partid să instaleze Guvernul Niculescu, apoi să facă opoziție totală la PSD. Ilie Bolojan i-a promis premierului desemnat Luca Niculescu că se poate baza pe voturile PNL. Oricum, aripa conservatoare din PNL va vota pentru învestirea Guvernului Niculescu, deci oricum va exista o majoritate favorabilă.

Liberalii se vor reuni sâmbătă într-o ședință decisivă pe tema instalării guvernului. Deocamdată, Ilie Bolojan controlează o majoritate favorabilă în partid, dar vocile critice la adresa premierului Luca Niculescu se înmulțesc.