Petrișor Peiu desființează programul Guvernului Mureșan: „Te apucă râsul când vezi așa un delir de vorbe”

Petrișor Peiu a criticat în termeni duri programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan, cu puțin timp înainte de audierea miniștrilor desemnați. Liderul senatorilor AUR acuză că documentul este lipsit de ținte concrete și conține „minciuni” și „vorbe goale”.

Senatorul AUR Petrișor Peiu Foto: Adevărul

Programul de guvernare depus de premierul desemnat Siegfried Mureșan la Parlament conține 372 de măsuri și a fost elaborat împreună cu PNL, USR și UDMR. AUR a anunțat că nu va acorda votul de învestitură viitorului Executiv.

„Cât va fi creșterea economică? O chestiune esențială. Cât va fi rata inflației? Cât va fi cursul mediu de schimb? Cât va fi deficitul bugetar? Cât vor fi salariul minim pe economie și salariul mediu pe economie? Cât va fi pensia minimă? Și cât va fi valoarea punctului de referință? Eu vreau să vă atrag atenția că este primul program de guvernare care nu conține aceste date. Nu mai există în istoria României de după 1990 un program de guvernare fără aceste date precise”, a transmis Petrișor Peiu, potrivit Mediafax.

Liderul senatorilor AUR a criticat și obiectivele din domeniul educației și cercetării. Acesta a contestat promisiunile privind alocarea a 6% din PIB pentru educație și a 1% din PIB pentru cercetare.

„România pro-europeană și transatlantică. 11 măsuri, minciuni, inclusiv reindustrializare. România este în dezindustrializare acum. A scăzut de la 21% din PIB în industrie la 16%. Continuă să scadă. De ce sunt incluse asemenea minciuni? 6% din PIB. E o lege de 20 de ani pe care n-a respectat-o nimeni. Cum poate să spună cineva că va aloca de mâine 6% din PIB pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare? Azi suntem la 0,45%”, a declarat Peiu.

Peiu a criticat și formulările din program referitoare la educație și cercetare, pe care le-a considerat lipsite de conținut concret: „Alte vorbe goale. Legătura liceu-piața muncii. Monitorizarea longitudinală a traseurilor absolvenților. Te apucă râsul când vezi așa un delir de vorbe. Universități performante și accesibile. Consolidarea României ca pol regional de cercetare și inovare în condițiile în care suntem pe ultimul loc în lumea europeană ca sume alocate cercetării.”

Miniștrii propuși pentru Guvernul Siegfried Mureșan sunt audiați luni, 28 septembrie, în comisiile parlamentare de specialitate. Audierile au început luni, 28 setembrie, de la ora 14.00 și se vor încheia a doua zi, marți, 29 septembrie, la ora 20.00.

Mureșan și-a prezentat sâmbătă și prioritățile: reducerea aparatului de stat, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, reforma companiilor publice, modernizarea ANAF, menținerea cotei unice și revenirea TVA la 19% atunci când bugetul va permite.