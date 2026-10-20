 Pensiile și alocațiile copiilor ar putea crește în 2027. Florin Manole: „Trebuie să facem rost de bani” | adevarul.ro
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Pensiile și alocațiile copiilor ar putea crește în 2027. Florin Manole: „Trebuie să facem rost de bani”

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Ministrul desemnat al Muncii, Florin Manole, a declarat marți, 20 octombrie, după audierile din comisiile de specialitate, că pensiile ar trebui indexate, iar alocațiile pentru copii ar putea fi majorate, deși Guvernul nu a discutat încă această posibilitate.

Florin Manole
Florin Manole Foto: Mediafax

Florin Manole a primit aviz pozitiv, marți, din partea comisiilor de specialitate din Parlament. S-au înregistrat 52 de voturi pentru, 26 împotrivă şi trei abţineri. Avizele acordate de comisiile de specialitate sunt consultative.

După audieri, ministrul desemnat a susținut că pensiile trebuie indexate, în contextul scăderii puterii de cumpărare a pensionarilor.

„După doi ani de înghețare, puterea de cumpărare a pensionarilor a fost grav afectată. Cred că recuperarea va dura, din păcate, mulți ani și nu cred că indexarea mai poate fi amânată. Din câte am văzut în spațiul public, de la Luca Niculescu la Ilie Bolojan, toată lumea vorbește despre necesitatea și justețea indexării pensiilor.

N-aș putea eu, ca ministru al Muncii, să spun altceva. Dimpotrivă. Eu cred că Ministerul Muncii trebuie să spună mai răspicat că pensiile trebuie indexate. Dar, în același timp, trebuie să ținem cont că nu ne urmăresc doar pensionarii, ci și agențiile de rating, investitorii și oamenii de afaceri din această țară, care plătesc taxe și impozite.

Toată lumea trebuie să știe că țintele de deficit și angajamentele fiscal-bugetare pe care România trebuie și vor fi respectate cu certitudine”, a transmis acesta pentru Antena 3 CNN, în Parlament.

Social-democratul a declarat că alocațiile pentru copii ar trebui indexate, dar că Guvernul nu a discutat încă această posibilitate.

„În ceea ce privește alocațiile, nu am avut încă discuția cu colegii din Guvern, însă cred că acestea trebuie indexate. Există și varianta situației din 2026, când, în schimbul unei creșteri de aproximativ 20 de lei a alocațiilor, am preferat să creștem mai mult în procent, nu în cuantum.

De exemplu, sprijinul pentru copiii cu dizabilități, care primeau 80 de lei pe lună, o sumă infimă, a ajuns acum la aproape 200 de lei pe lună. Este o creștere substanțială.

Eu cred că trebuie să avem în vedere, în legătură cu acest subiect, cele două variante pe care le-am avut în vedere la începutul acestui an. Nu este o discuție care să fi avut loc în Guvern. Nu vreau să fac nicio promisiune și nu vreau să dau nicio veste bună sau rea. Vreau doar să spun că, după convingerile mele de social-democrat, în momente dificile, cei care au mai multă nevoie trebuie să primească mai mult sprijin, iar cei care au mai puțină nevoie — și mă includ aici, cu familia mea și copilul meu — poate n-ar trebui să primească sprijin deloc.

Din păcate, Constituția nu ne permite, dar eu aș fi foarte fericit să pot renunța la alocația pentru copilul meu. Încă o dată, nu are rost să se plângă miniștrii din această țară de problemele cu banii. Trăim într-o țară în care sunt mulți alții care au nevoi mult mai mari și mult mai justificate.”

„Trebuie să facem rost de bani pentru a majora pensiile militarilor”

De asemenea, Florin Manole a declarat că noua lege a salarizării, prevăzută pentru 2027, va fi elaborată în urma unui dialog real cu sindicatele, patronatele și ministerele, astfel încât să existe un acord social.

Bolojan, întrebat dacă a eșuat ca premier: „România poate fi guvernată altfel. Le spui oamenilor adevărul, nu minți, nu creezi așteptări”

„Cu siguranță, o nouă lege a salarizării în 2027, așa cum ne-am angajat prin programul de guvernare cu care mergem astăzi în fața plenului Parlamentului, nu va fi decât într-o formă agreată social, în care medicii să-și poată exprima opiniile argumentate. 

Profesorii, care, în dintre toate sistemele, au avut cel mai mult de suferit în ultimul an și jumătate și care au cea mai mare nevoie de o compensare a ceea ce s-a întâmplat. 

Trebuie să facem rost de bani pentru a majora pensiile militarilor, pentru că au trecut prea mulți ani, un număr inacceptabil de mare de ani, în care pensiile militarilor nu au beneficiat de majorări.”

Acesta a precizat că salariile demnitarilor nu sunt vizate de majorări la 1 ianuarie 2027.

Florin Manole a criticat atitudinea președintelui Casei de Pensii, Nicolae Giugea, față de pensionari și a susținut că instituția are nevoie de un profesionist care să clarifice, prin argumente, temerile acestora privind reducerea veniturilor.

„Din cauza acelei remarci, pe care o consider complet neadecvată și care exprimă nu doar niște vorbe, ci și o atitudine greșită față de pensionarii care urmăreau îngrijorați subiectul respectiv, mesajul meu pentru președintele Casei de Pensii este același: avem nevoie de un profesionist acolo. Avem nevoie de un om care să calmeze, cu argumente, temerile justificate ale pensionarilor în acest moment, inclusiv cele referitoare la acea analiză”

Florin Manole a declarat că este deschis colaborării cu toți parlamentarii pentru proiecte precum indexarea pensiilor și reforma instituțiilor.

„Eu cred că orice ministru trebuie să prezinte în fața Parlamentului, adică a tuturor parlamentarilor, toate argumentele, motivele și raționamentele pentru care propune un proiect sau altul. Nu cred că este absolut nicio problemă dacă, în cazul bugetului și al indexării pensiilor sau al reformei anumitor instituții, primim voturi din partea oricui.

Până la urmă, pensionarii României nu ne-au votat ca să ne certăm, ci ca să găsim soluții. Același lucru este valabil și pentru oamenii care așteaptă locuri de muncă mai bine plătite.”

Nu în ultimul rând, întrebat despre criticile USR privind zborul cu avionul privat, a spus că nu dorește să amplifice conflictul.

„Nu vreau să le transmit nimic critic și nu vreau să escaladez niciun conflict. Am răspuns întotdeauna public. Când am folosit bani publici, am călătorit la clasa economică. 

Respectul pentru bani publici trebuie să existe întotdeauna și l-am dovedit. În ceea ce privește chestiunile private, Camera de Comerț a dat răspunsuri. Dacă mai sunt și alte răspunsuri, uitați-mă. Nu fug de nimeni. Răspund la orice întrebare.”

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