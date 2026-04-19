Ministrul Muncii, Florin Manole: „Puterea de cumpărare a scăzut cel mai mult la pensionari”

Invitat la Antena 3, Florin Manole a subliniat că scăderea puterii de cumpărare se resimte cel mai puternic în rândul celor cu venituri reduse, în special al pensionarilor.

„Puterea de cumpărare a scăzut cel mai mult la pensionari”, a declarat ministrul, explicând că persoanele cu pensii sub 3.000 de lei își folosesc veniturile aproape exclusiv pentru cheltuieli esențiale, precum alimentele și medicamentele, fără posibilitatea de a economisi sau de a face investiții.

În acest context, Florin Manole a subliniat că presiunea economică asupra acestei categorii sociale este una constantă și accentuată de evoluțiile recente ale prețurilor şi că pachetul social propus de PSD este mai mult decât necesar.

„Cei care au sub 3.000 de lei îşi cheltuie banii în pieţe pe alimente şi cumpără medicamente, nu pot economisi sau face nu ştiu ce investiţii”, a explicat ministrul.

El a mai adăugat că pensionarii cu venituri mici sunt, de fapt, printre cei mai vulnerabili, în ciuda percepției publice că ar beneficia de „pomeni” sociale, şi cei mai umiliţi, pentru că, din cauza salariilor mici pe care le-au avut pe parcursul a zeci de ani de muncă, au ajuns, la bătrâneţe” la mila statului.