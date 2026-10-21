Vești pentru pensionarii militari: indexarea ar putea fi mai mare decât la civili. Ce spune ministrul Muncii despre vârsta de pensionare

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că nu va exista un nou proiect de creștere a vârstei de pensionare în sistemul militar. În privința pensiilor militare, acesta a afirmat că procentul de indexare ar putea fi diferit de cel aplicat pensiilor civile, inclusiv mai mare. Oficialul a precizat că nu poate avansa un procent, decizia urmând să fie luată în colaborare cu Ministerul Finanțelor și premierul.

Ministrul Muncii dă asigurări că nu va crește vârsta de pensionare a militarilor Foto: Facebook

Florin Manole a atras atenția că zeci de mii de pensionari militari au venituri sub 3.000 sau 4.000 de lei. „Sunt foarte mulți, sunt zeci de mii de pensionari militari care au pensii sub 3.000 de lei, sub 4.000 de lei, adică departe de ceea ce societatea ar putea să perceapă ca fiind un exces”, a declarat acesta.

Oficialul a spus că pensiile militare nu ar trebui tratate identic cu cele din sistemul public, invocând perioada îndelungată în care acestea au rămas neactualizate.

Indexarea pensiilor depinde de calculele bugetare

Florin Manole a precizat că nu va avansa un procent de indexare înainte de clarificarea resurselor bugetare și de discuțiile cu Ministerul Finanțelor și premierul.

O simulare informală realizată la nivelul Ministerului Muncii indică o cheltuială prognozată de maximum 9,6 miliarde de lei pentru indexarea pensiilor civile și militare.

„Calculele vor trebui făcute după rectificarea bugetară”, a declarat Manole, precizând că decizia trebuie să țină cont de obligațiile legale și de ținta de deficit bugetar.

Nu va exista un nou proiect de creștere a vârstei de pensionare

În privința vârstei de pensionare, Florin Manole a declarat că nu va fi inițiat un nou proiect legislativ de majorare.

„Nu există niciun proiect de creștere a vârstei de pensionare și nu va exista niciun proiect de creștere a vârstei de pensionare în acest domeniu”, a afirmat acesta.

Manole a făcut referire la legislația adoptată în 2023, care prevede deja creșterea etapizată a vârstei de pensionare, și a precizat că jalonul aferent din Planul Național de Redresare și Reziliență a fost îndeplinit.

Blocajul indexării pensiilor militare după decizia CCR

În martie 2025, Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională legea care prevedea actualizarea pensiilor militare în funcție de solda sau salariul de grad și de funcție. Mecanismul urmărea să coreleze pensiile aflate în plată cu evoluția veniturilor personalului militar activ, însă legea nu a mai putut fi aplicată în forma adoptată.

Decizia a blocat această modalitate de actualizare și a menținut în discuție problema diferențelor dintre pensiile militarilor pensionați în perioade diferite. Subiectul a revenit în atenție în contextul declarațiilor lui Florin Manole privind posibilitatea unei indexări diferențiate a pensiilor militare.

Vârsta standard de pensionare și ieșirea mai devreme din activitate

Legea nr. 282/2023 prevede creșterea etapizată a vârstei standard de pensionare pentru militari, până la 65 de ani. Totuși, vârsta standard nu înseamnă că toți militarii se pensionează efectiv la aceeași vârstă.

În funcție de condițiile de muncă și de îndeplinirea cerințelor legale, anumite categorii de personal pot beneficia de reduceri ale vârstei de pensionare. Astfel, unii militari se pot retrage din activitate înainte de atingerea vârstei standard, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Guvernul Bolojan a demarat în luna martie 2026 un proiect de lege care vizează sistemul de pensii al MAI, MApN și al altor structuri de siguranță națională. Ideea centrală a inițiativei era creșterea vârstei de pensionare, deoarece în prezent mulți angajați ai acestor structuri se pensionează la vârste cuprinse între 47–53 de ani, și schimbarea modului de calcul al pensiei.

„Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă care înseamnă 50-51-52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale, acolo unde pensia este cât ultimul salariu, trebuie corectate lucrurile (...)”, a declarat, atunci, Ilie Bolojan.

Sindicatele din Poliție au protestat față de modificările vehiculate subliniind că vârsta de pensionare a fost deja crescută prin legea din 2023, aceasta urcând gradual la 65 de ani până în 2035.