Florin Manole dă asigurări că pensiile și ajutoarele one-off din decembrie vor fi plătite integral și la timp: „Da, banii sunt asigurați”

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că există bani pentru plata pensiilor și a ajutoarelor financiare one-off programate pentru luna decembrie. Declarația vine după ce Ministerul Finanțelor a publicat proiectul primei rectificări bugetare din 2026, care vizează acoperirea obligațiilor urgente ale statului până la finalul anului.

Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Adevărul

„Știu că, atunci când se vorbește despre rectificarea bugetară, urgențe și dificultăți bugetare, mulți pensionari își pun o întrebare simplă: sunt bani pentru pensii și pentru ajutoarele one-off din decembrie? Răspunsul este clar: DA, banii sunt asigurați, iar toate plățile vor fi făcute integral și la timp”, a scris Florin Manole pe Facebook.

Ministrul a precizat că dorește să evite ambiguitățile și speculațiile privind veniturile pensionarilor, subliniind că aceștia au dreptul la informații clare și la siguranța că drepturile lor sunt protejate.

„Pensionarii au dreptul la informaţii clare şi la siguranţa că veniturile lor sunt protejate”, spune Florin Manole.

Ce prevede rectificarea bugetară

Ministerul Finanțelor a publicat în transparență decizională proiectul de ordonanță de urgență privind prima rectificare a bugetului de stat pe anul 2026. Potrivit instituției, rectificarea urmărește finanțarea obligațiilor certe și urgente până la sfârșitul anului, inclusiv pentru medicamente și servicii medicale, pensii, drepturi salariale, asistență socială, dobânzi și plăți restante.

Sumele necesare ar urma să fie asigurate din economiile identificate în execuția bugetară, cu respectarea limitei cheltuielilor și a țintei de deficit.

Ministerul Finanțelor precizează că proiectul nu prevede angajarea unor cheltuieli noi fără identificarea unei surse de finanțare.

Potrivit proiectului publicat de Ministerul Finanțelor, bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale ar urma să crească, în termeni neți, cu 3,32 miliarde de lei.

Separat, transferurile de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat sunt majorate cu 3,47 miliarde de lei. Suma este prevăzută pentru echilibrarea bugetului de pensii și acoperirea cheltuielilor până la finalul anului.

Cele două valori descriu alocări bugetare distincte și nu trebuie interpretate ca o singură sumă destinată exclusiv pensionarilor. De asemenea, proiectul nu precizează că întreaga suplimentare a bugetului Ministerului Muncii ar urma să fie folosită pentru pensii sau pentru majorări salariale.