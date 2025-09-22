Oana Țoiu la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate ONU: România condamnă provocările Rusiei și reafirmă solidaritatea cu Estonia

Ministrul de Externe Oana Țoiu a prezentat, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, poziția României privind interesele de securitate națională, în contextul provocărilor repetate ale Rusiei.

Oana Țoiu a condamnat ferm încălcările „iresponsabile” ale spațiului aerian european de către Rusia, menționând că, după incidente recente în România și Polonia, de această dată a fost afectată Estonia.

„Astfel de provocări subminează pacea și securitatea internațională și ignoră în mod flagrant suveranitatea statelor și dreptul internațional”, a spus ministrul.

România și-a reafirmat solidaritatea deplină cu Estonia, precum și cu aliații și partenerii săi, în apărarea suveranității, integrității teritoriale și a principiilor Cartei ONU.

Reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU evidențiază că atât regiunea, cât și comunitatea internațională resping războiul de agresiune al Rusiei și se opun nerespectării continue a prevederilor Cartei ONU.

Ministrul român a subliniat necesitatea unor mecanisme solide de avertizare timpurie, cu participarea țărilor din regiune, NATO și Uniunea Europeană, de la Marea Neagră până la Marea Baltică.

„În fața provocărilor repetate ale Rusiei, sunt necesare mecanisme solide de alertă timpurie, cu participarea țărilor din regiune, NATO și UE, de la Marea Neagră până la Marea Baltică. România salută eforturile continue ale SUA, UE și ale națiunilor cu viziuni similare pentru restabilirea păcii și securității în regiune. În interesul păcii și securității, acum este momentul să se pună capăt modelului de agresiune și provocare”, a afirmat Oana Țoiu.

