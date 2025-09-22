Ministrul Oana Țoiu conduce delegația României la Adunarea Generală a ONU: „Voi folosi această oportunitate pentru a promova interesele” țării

Ministrul român de externe, Oana Țoiu, conduce delegația României la Adunarea Generală a ONU și va susține intervenția națională în plenul înaltului for, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

„Am ajuns în această dimineață la New York pentru cea de-a 80-a Adunare Generală a Națiunilor Unite. România marchează, de asemenea, 70 de ani de apartenență la ONU. Aștept cu interes o săptămână bogată în întâlniri, atât în format multilateral, cât și bilateral. Voi sublinia angajamentul României față de pace, drepturile omului și multilateralism eficient. Voi folosi această oportunitate pentru a promova interesele României și acțiunea sa diplomatică bazată pe valori”, a scris, duminică, pe Facebook, Oana Țoiu.

Președintele Nicușor Dan nu va participa la sesiunea Adunării Generale a ONU, deși în mod tradițional la acest eveniment participă șeful statului sau al guvernului.

În perioada 22-29 septembrie, șefa diplomației române va conduce delegația României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (UNGA), potrivit unui comunicat al MAE transmis Agerpres.

Pe 29 septembrie, Oana Țoiu va susține intervenția națională în plenul UNGA, ocazie cu care va prezenta obiectivele și prioritățile României pe durata întregii sesiuni. Sprijinul pentru multilateralismul eficient, Carta ONU și dreptul internațional, promovarea și respectul pentru drepturile omului și asigurarea premiselor pentru dezvoltare durabilă se regăsesc printre prioritățile majore ale României la această sesiune a Adunării Generale a ONU.

Atât în intervenția națională, cât și în diverse formate de discuții, vor fi abordate teme precum securitatea europeană și a României în condițiile violărilor premeditate și provocatoare ale spațiului aerian și încălcărilor flagrante de către Federația Rusă a dreptului internațional. Oficialul român va evoca importanța eforturilor conjugate pentru pace și oprirea războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei care are implicații la nivel global și regional. De asemenea, va aborda situația din Orientul Mijlociu și importanța eforturilor pentru eliberarea ostaticilor și asistență umanitară la scară largă în Fâșia Gaza, precum și pentru o soluție de pace durabilă în Orientul Mijlociu, bazată pe principiul celor două state, care să asigure securitatea regională și să excludă Hamas și organizații teroriste, se mai arată în sursa citată.

În context, ministrul român va participa la o serie de evenimente organizate în marja segmentului la nivel înalt al celei de-a 80 sesiuni a Adunării Generale, printre care:

Ceremonia de nivel înalt pentru a marca 80 de ani de la crearea ONU (22 septembrie);

Evenimentul la nivel înalt pentru marcarea a 30 de ani de la aniversarea celei de-a IV-a Conferințe Mondiale dedicate drepturilor femeilor (Beijing+; 22 septembrie);

Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe UE;

Conferința privind soluția celor două state, organizată de Franța și Arabia Saudită, privind situația din TPO (22 septembrie);

Recepția anuală găzduită de către Președintele SUA în contextul AG ONU (23 septembrie);

Reuniunea ministerială în pregătirea Summit-ului UE-CELAC;

Cel de-al Cincilea Summit al Platformei Internaționale Crimeea și alte reuniuni pe tema agresiunii împotriva Ucrainei;

Evenimentul la nivel ministerial al Rețelei Punctelor Focale pentru tema Femeile, Pacea și Securitatea;

Dineul transatlantic organizat de către secretarul de stat american, Marco Rubio (24 septembrie);

Reuniunea informală a miniștrilor care sprijină activitatea Curții Penale Internaționale CPI (25 septembrie).

A 80-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite din septembrie 2025 are tema „Mai bine împreună: 80 de ani și mai mult pentru pace, dezvoltare și drepturile omului'.

Evenimentul are loc într-un moment crucial pentru reînnoirea angajamentului global față de multilateralism, solidaritate și acțiuni comune pentru oameni și planetă, potrivit ONU.

Săptămâna la nivel înalt din acest an la nivelul ONU (22-30 septembrie) subliniază urgența îndeplinirii promisiunii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și revigorarea cooperării globale. Evenimentul este structurat în două componente: Zona Media ODD emblematică, produsă de Departamentul de Comunicații Globale al ONU, cu interviuri dinamice și discuții în panel despre soluțiile ODD, desfășurate în perioada 22-26 septembrie; Salonul Obiectivelor, convocat de secretarul general adjunct al ONU și găzduit de Biroul ONU pentru Parteneriate în perioada 20-26 septembrie, care oferă dialoguri spontane, analize aprofundate ale unor probleme vitale și experiențe interactive. Toate evenimentele sunt transmise în direct pe UN WebTV, potrivit ONU.

Agenda Adunării Generale a ONU

Luni 22 septembrie, are loc o întâlnire la nivel înalt a Adunării Generale, pentru a marca momentul aniversar de 80 de ani.

Tot luni, Organizația Națiunilor Unite va relua Conferința internațională la nivel înalt pentru soluționarea pașnică a chestiunii Palestinei și implementarea soluției cu două state, coprezidată de Franța și Arabia Saudită. Conferința va reafirma angajamentele internaționale față de soluția cu două state și va căuta să mobilizeze sprijin pentru implementarea acesteia.

Între 23 și 27 septembrie, are loc o dezbaterea generală, cuprinzând reuniunea anuală a șefilor de stat și de guvern de la începutul sesiunii Adunării Generale, când liderii mondiali fac declarații în care își prezintă pozițiile și prioritățile în contextul provocărilor globale complexe și interconectate. Excelența Sa Annalena Baerbock, președinta celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale, și-a prezentat viziunea sub tema 'Mai bine împreună', punând accent pe unitate, solidaritate și acțiune colectivă.

Pe 24 septembrie, va avea loc Summitul privind clima, ce se va concentra pe demonstrarea angajamentului și accelerarea acțiunilor pentru protejarea oamenilor și a planetei, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris.

În data de 25 septembrie se va desfășura Reuniunea la nivel înalt privind prevenirea și controlul bolilor netransmisibile și promovarea sănătății mintale și a bunăstării. Șefii de stat și de guvern vor stabili astfel o nouă viziune privind prevenirea și controlul bolilor netransmisibile (NCD) - inclusiv bolile cardiovasculare, cancerul, diabetul și bolile respiratorii cronice - și promovarea sănătății mintale și a bunăstării până în 2030 și ulterior, prin intermediul unei noi declarații politice.

De asemenea, la 26 septembrie, are loc Reuniunea la nivel înalt pentru comemorarea și promovarea Zilei Internaționale pentru Eliminarea Totală a Armelor Nucleare, se mai arată pe site-ul https://www.un.org/.

Anul trecut, delegația României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 79-a sesiuni a Adunării Generale anuale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), din 24-25 septembrie, a fost condusă de președintele României, Klaus Iohannis. În intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU, Klaus Iohannis a pledat pentru menținerea dialogului la nivel multilateral, mai ales în formatul ONU, ca element esențial al siguranței regionale și globale.

Klaus Iohannis a mai participat la sesiunile Adunărilor Generale ale ONU în: 20 septembrie 2023, 16 septembrie 2022, 25 septembrie 2019, 26 septembrie 2018, 21 septembrie 2017 și 25 septembrie 2015. În intervențiile sale din 2017 și 2018, președintele Klaus Iohannis a susținut dorința României de a ocupa un loc nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU pentru perioada 2020-2021.

Pe 19 septembrie 2016, delegația României care a participat la cea de-a 71-a sesiune a Adunării Generale a ONU a fost condusă de prim-ministrul României, Dacian Cioloș, conform https://mae.ro/.

Eșafodajul instituțional al ONU

Adunarea Generală a ONU este, alături de Consiliul de Securitate, Consiliul Economic și Social (ECOSOC), Consiliul de Tutelă, Curtea Internațională de Justiție, Secretariatul, unul dintre cele șase organisme care alcătuiesc eșafodajul instituțional al ONU. Adunarea Generală a ONU este compusă din cele 192 de state membre, conform mae.ro.

Adunarea generală poate discuta orice problemă referitoare la Carta ONU sau la funcțiunile oricărui organism al ONU. Poate face recomandări statelor membre ONU și Consiliului de Securitate în orice problemă, cu excepția celor aflate în dezbaterea Consiliului de Securitate al ONU.

Deciziile în probleme privind pacea și securitatea internaționale sunt adoptate cu două treimi din votul statelor membre, iar în alte probleme, cu majoritate simplă. Adunarea Generală își desfășoară activitatea în cadrul sesiunilor plenare anuale, care se deschid în luna septembrie a fiecărui an, precum și în cadrul celor șase comisii pe care le cuprinde.

Dezbaterile generale în cadrul plenarei Adunării Generale a ONU se desfășoară de-a lungul unei perioade de două săptămâni, sesiunile organizându-se la sediul ONU din New York. Sesiuni speciale pot fi organizate la cererea Secretarului General sau la cererea majorității statelor membre.

România a fost membru nepermanent al Consiliului de Securitate în anii 1962, 1976-1977, 1990-1991 și 2004-2005, precum și în ECOSOC în perioadele 1965-1967, 1974-1976, 1978-1980, 1982-1987, 1990-1998, 2001-2003, 2007-2009, 2018-2019.

Pe 7 iunie 2019, România a pierdut în favoarea Estoniei și arhipelagului caraibian Saint Vincent și Grenadine ocuparea locului de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU în perioada 2020-2021. Estonia și arhipelagul caraibian Saint Vincent și Grenadine au fost alese, la această dată, de Adunarea Generală a Națiunilor Unite pentru a deveni, din ianuarie 2020, membre nepermanente ale Consiliului de Securitate al ONU în perioada 2020-2021, învingându-și „rivalii”, România și, respectiv, Salvador.