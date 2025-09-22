Incursiunea Rusiei în Estonia a fost o „provocare deliberată”, spune șefa politicii externe a UE

Kaja Kallas, fost prim-ministru al Estoniei între 2021 și 2024, spune că acțiunea Rusiei a fost o provocare deliberată care ar fi putut avea consecințe devastatoare.

Șefa politicii externe a Europei afirmă că „există o țară prezentă în această sală care încearcă în mod activ să submineze valorile și principiile pe care națiunile membre ale Organizației Națiunilor Unite s-au angajat să le respecte”, scrie The Guardian.

Kallas ridiculizează afirmațiile Rusiei potrivit cărora încălcările repetate ale spațiului aerian al NATO au fost accidentale.

„Recenta încălcare a spațiului aerian estonian este fără precedent atât ca amploare, cât și ca imprudență. A fost o provocare deliberată care ar fi putut avea consecințe devastatoare. Aceasta vine după încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez și românesc cu drone cu o săptămână înainte. Nu se poate ca Rusia să încalce accidental de trei ori în două săptămâni spațiul aerian european, iar dacă a fost accidental, a fost o greșeală, Federația Rusă a avut destul timp să-și ceară scuze și să spună: „Ne pare rău, am făcut o greșeală”.

În schimb, observăm un tipar. Rusia testează frontierele europene, ne sondează hotărârea și subminează securitatea întregii Europe. Rusia va continua să provoace, atâta timp cât îi vom permite acest lucru”, a mai declarat Kaja Kallas.

Guvernul estonian a anunțat vineri că trei avioane rusești MiG-31 au pătruns timp de 12 minute în spațiul aerian național, deasupra insulei Vaindloo, la aproximativ 100 de kilometri de capitala Tallinn. Avioanele nu aveau planuri de zbor, zburau cu transponderele oprite și nu au răspuns controlului traficului aerian.

Moscova a reacționat abia după miezul nopții, printr-un comunicat al Ministerului rus al Apărării. „La 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad. Zborul a avut loc în strictă conformitate cu normele internaționale privind utilizarea spațiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, după cum au confirmat mijloacele de control obiectiv”, a transmis ministerul.