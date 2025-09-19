România condamnă incursiunea a trei avioane rusești în spațiul aerian al Estoniei: „Un motiv în plus pentru a adopta și aplica al 19-lea pachet de sancțiuni”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis vineri un mesaj de solidaritate, după ce trei avioane de vânătoare rusești au pătruns fără permisiune în spațiul aerian al Estoniei, deasupra Golfului Finlandei, potrivit autorităților estoniene.

„România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare rusești. Această acțiune este iresponsabilă. Este ceea ce se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului său și încearcă să escaladeze conflictul pentru a evita acest cost prin orice mijloace posibile”, a scris ministrul Oana Țoiu pe X.

Aceasta a adăugat că incidentul reprezintă un motiv în plus pentru adoptarea și aplicarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și și-a exprimat solidaritatea deplină cu Estonia, menționând rolul României ca stat membru UE și aliat NATO, confruntat și el cu provocări similare din partea Rusiei.

„Un motiv în plus pentru a adopta și aplica al 19-lea pachet de sancțiuni. În calitate de stat membru al UE și aliat NATO și ca țară confruntată cu astfel de provocări din partea Rusiei, România își exprimă solidaritatea deplină cu Estonia”, a completat Oana Țoiu.

Este a treia încălcare a spațiului aerian NATO în ultimele două săptămâni, după ce drone rusești au intrat fără permisiune în spațiul aerian al Poloniei și României, acțiuni care au fost condamnate de NATO.