Pantograful unui tren Intercity s-a dat peste cap, în mers. Pasageră: „O explozie puternică, urmată de o flamă mare”. Călătorii, evacuați

Un incident feroviar s-a produs vineri seara în stația Ploiești Sud, unde pantograful unui tren Intercity a fost avariat în timpul circulației. Călătorii au descris o explozie urmată de „o flamă”, însă operatorul neagă că ar fi existat și flăcări.

Ferotrafic TFI precizează că toți călătorii au fost îndrumați să ajungă în siguranță către Capitală Foto: FB Ferotrafic TFI

Garnitura IC 11754, operată de Ferotrafic TFI, plecase din Suceava la ora 14:42 și urma să ajungă la București Nord la 20:25. Relatează Club Feroviar.

Trenul, o ramă electrică achiziționată de la compania feroviară din Luxemburg (CFL), circula conform graficului, iar la Ploiești Sud, unde nu avea oprire programată, a ajuns la timp, însă la scurt timp după trecerea prin stație, au apărut probleme la pantograf

O călătoare a relatat pe Facebook că „au explodat niște fire” și că în vagonul 2 s-a produs „o explozie puternică, urmată de o flamă mare”. Pasagerii au fost evacuați și direcționați către următorul tren spre București.

Dumitru Anchidin, patronul Ferotrafic TFI, a declarat că nu a existat nicio flacără și că pantograful a fost „dat peste cap” din cauza firului de contact, în zona unui macaz aerian.

„Călătorii au fost îndrumați astfel încât să ajungă în siguranță la București”, a mai precizat Anchidin.

Incident similar în aceeași zonă

Cu puțin timp înainte, un alt tren, 10058, operat de Transferoviar Călători, a raportat ruperea pantografului la km 54+700. Circulația pe firul 2 Ploiești Sud–Ramificație Ploiești Triaj–Brazi a fost oprită, iar linia a fost scoasă de sub tensiune pentru intervenția echipelor tehnice.

Verificările au scos la iveală avarii serioase la infrastructura electrică: trei fixatori rupți, o legătură electrică ruptă și șapte pendule deteriorate.

În total, 41 de trenuri au înregistrat întârzieri însumând 748 de minute, potrivit sursei citate.,