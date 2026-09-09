Alina Gorghiu lansează critici dure la adresa lui Ilie Bolojan, după patru luni de guvernare interimară, și cere PNL să revină la masa deciziilor. Deputata liberală a declarat la „Interviurile Adevarul” că partidul nu trebuie să devină „fratele mai mic al USR” și avertizează că, dacă nu se găsește rapid o soluție pentru formarea unui guvern, România riscă să intre într-o criză și mai gravă.

Alina Gorghiu la „Interviurile Adevărul” Foto: Adevărul

Adevarul: Sunt semnale date de Kelemen Hunor că s-ar putea găsi înțelegere la partide care nu au votat varianta Veștea și că și-ar fi schimbat poziția. PNL este destul de împărțit, sunt oameni care îl susțin pe Ilie Bolojan și mai există și așa numita aripă conservatoare, cu un rol foarte important. Tocmai din această aripă este alături de noi doamna Alina Gorghiu. Bun găsit!

Alina Gorghiu: Mulțumesc! Nu e o tabără anti-Bolojan, dar este o tabără care își ia libertatea să spună lucruri care nu îi plac liderului de partid. Am spus două lucruri: 1, avem nevoie de o guvernare și 2, nu vrem polul cu USR, nu devenim fratele mai mic al USR. Noi nu mai avem subiectele noastre. Agenda publică este parazitată de temele și vuvuzelele USR. De tema Fritz, de tema integrității.

Legat de traseism, în ultimele luni PNL a adoptat 9 traseiști, de la alte partide pe care Bolojan și conducerea le etichetau populiste. Azi, ei sunt bineveniți în grupul parlamentar PNL pentru că consolidează. N-a intrat nimeni independent în Parlamentul ăsta. Domnul Pîslaru a fost prin 3-4 partide deja.

Este posibil să fie colegi în PNL care să fie cumva de formă de partea domnului Bolojan dar să voteze un nou guvern?

Sigur că da, credeți că nu s-au săturat de acest scandal? Avem patru luni de zile de interimat, sunt patru luni în care nu știu de ce își iau miniștrii salariu. Orice HG e desființat în instanță, OUG nu pot să dea, doar minima administrare. Credibilitate în instituții nu au, rectificare de buget nu pot să facă, nu sunt în măsură. Avem un deficit bugetar, ne uităm la economie și vedem cum scade consumul. Sunt lucruri care ne dor, te întrebi de ce avem guvern interimar. Domnul Bolojan nu vrea să fie parte la soluție. Lumea a început să spună că se agață de putere, eu mi-aș dori ca partidul meu să se adapteze la nevoile populației.

Un lider politic rezistă, nu pentru că este dur, ci pentru că se adaptează, comunică cu populația, cu sindicatele, știe să adune. Când ești liderul unei coaliții și nu ai reușit să menții, te întrebi.

El totuși a fost dat jos prin moțiune de cenzură.

Când te victimizezi ajuți la imaginea ta, sau dezavantajezi situația țării? Care sunt rezultatele? Atunci ajung la aceeași concluzie, e nevoie de guvern. Când două treimi spun că e nevoie de guvern.

„Președintele nu are obligația să facă majorități”

Și nu e vina președintelui mai degrabă? Ar fi trebuit să îi cheme pe cei care au dat jos guvernul și să le ceară o variantă.

Președintele nu are obligația să facă majorități, președintele propune un candidat care are premisele să adune. L-aș fi votat pe Tomac, mi s-a părut o variantă bună atunci. Era un guvern picat cu voturile celor care au venit astăzi în PNL.

A urmat guvernul Veștea, avea o componentă liberală puternică. Dacă nici pe aia nu a vrut conducerea PNL să o voteze, mă întreb ce altceva vor. Eu am votat guvernul Veștea, mi-a plăcut că un liberal conduce acel guvern. PNL a ratat două ocazii importante de a rămâne la masa de discuții, acolo unde se fac reforme. Eu vă spun din experiența mea că niciun partid cu un procent atât de mic nu poate să facă reforme din opoziție. Noi punem pe listă niște reforme foarte importante. Începem cu cea administrativă, noi nu am putea să facem când aveam 70% pe vremea USL. N-am putut nici în tandemul Ciucă-Ciolacu. Își imaginează cineva că un partid cu 13% poate acum?

În cazul în care aripa Bolojan rămâne în opoziție cu USR, este posibil să crească până la următoarele alegeri.

Eu cred că opoziția ți-o dă electoratul. Dacă ai ajuns la putere în ciuda rezultatului obținut, trebuie să îți conservi această posibilitate. Noi nu suntem un partid de protest ca USR, avem aproape 300 de primar, știm administrație, un partid cu proiect, nu să stea de fiecare dată să boicoteze. Noi am apelat la mijloace constituționale, nu suntem USR. Noi acum am adoptat inclusiv politica de imagine USR. Ce o să facă PNL dacă s-ar face alegeri că după un an în care nu am respectat statutul, să facem alegeri. Noi suntem în afara mandatului de un an jumate, am tot amânat, cel mai bine facem alegeri și să punem aceste întrebări: 1. vreți să ieșim de la guvernare? 2. vreți pol progresist cu USR?

„PNL a ratat două șanse de a rămâne la masa de discuții”

Să înțelegem că această aripă este mai mare decât ce vedem noi? Când se va face un vot, vor fi mai mulți decât cei care au votat guvernul Veștea?

Acolo au fost 16 voturi, în condițiile în care știam că nu va trece. Eu sunt convinsă că vor fi peste 20 de voturi la învestirea următorului, pentru că sunt mulți colegi care au înțeles. Să nu încerci să găsești o soluție, nu vrei decât să crești AUR și nu aș vrea să cred că cineva din PNL vrea AUR. Eu cred că conducerea PNL este obligată ca după ce a ratat două șanse de premier de dreaptă, să nu rateze șansa trei. Noi vom vota acest guvern, așteptăm propunerea președintelui, care întârzie. Nicușor Dan trebuia să aibă o altă strategie, s-au pierdut foarte multe reforme.

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S-a vehiculat că domnul Nazare nu ar fi susținut din gruparea Veștea, e adevărat sau nu?

Sunt legende. Noi ne-am spus punctul de vedere de atunci, ne-am asumat că vom vota guvernul Tomac, credeți că nu am vota? Luca Niculescu este un om pe care îl apreciez, ar fi un guvern extraordinar.

Cine ar face parte din acest guvern?

Nu s-au făcut discuții. Informale sunt, dar formale și negocieri vor fi după desemnarea premierului. Nu votez o persoană, votez pentru o formulă funcțională, un premier care să se consulte. Noi nu discutăm despre lucruri serioase, discutăm cine preia mandatul dar omitem că suntem într-o situație de toată jena. Să se uite la nemulțumirea populației.

Am tratat oamenii ca pe o povară bugetară, au simțit că nu sunt respectați, noi prin tot ce facem creștem AUR. PNL trebuie să fie alternativa democratică la AUR.

Ați primit vreo propunere, sau s-a discutat ca reprezentanții acestei tabere să facă parte dintr-un guvern cu PSD?

Nu. La momentul guvernului Veștea chiar noi am cerut susținere. Astăzi suntem într-un moment în care așteptăm o desemnare, sigur că mie mi-ar fi ușor să votez, dar fiți convinsă că din acel moment se va da startul negocierilor.

Votul va fi transparent, eu nu fac un secret din votul meu.

Scenariile pentru ieșirea din criză

Dacă propunerea de premier va fi domnul Nazare, ar putea să primească voturi din tabăra pro-Bolojan?

Eu, dacă mă uit la declarațiile unora din conducerea PNL, aș spune că suntem într-o bulă la PNL care ne blochează vederea. Cred că astăzi nici cel mai branduit liberal nu va obține, pentru că Bolojan are în minte proiectul său, candidatura din 2030, soarta pe care PNL o va avea să meargă în opoziție. Eu nu cred că, în formula asta, va decide să voteze un guvern condus de Predoiu, Nazare, Luca Niculescu, Veștea.

De asta mă gândesc că totuși domnul Bolojan are și el niște voturi pe care le poate folosi.

Ce s-ar fi schimbat după 4 luni? Tot discursul și voturile pe care le-a cerut a fost în direcția nu votăm guvern PSD, ajungem în ecuația în care vom bloca România.

Eu n-aș duce AUR la guvernare, are multe etape de ars până să devină un partid care poate să guverneze. Toate partidele colaborează bine cu AUR când au un interes. Dialog sigur că trebuie să avem, dar de la dialog până la deschide poarta guvernării e cale lungă. Sunt variante frecventabile.

Care sunt aceste variante frecventabile?

Refacerea coaliției, eu nu zic fără USR. Azi noi nu avem un lider să fi păstrat o comunicare normală cu partidul de opoziție, avem pretenție de la președinte să desemneze.

Să presupunem că avem un guvern PSD-UDMR, poate și dumneavoastră, vedeți o posibilitate să treacă?

Eu cred că cei care se alintă sunt cei de la UDMR. În sensul în care nu spun clar ce vor să facă și toată lumea se uită și menajează fiecare reacție. Și UDMR trebuie să fie mai asumat.

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Pe de altă parte, avem un UDMR care poate să spună că nu poate să facă în acest pol, sunt un partid responsabil, dar dansul ăsta nu poate să fie sănătos. UDMR are nevoie de o poziție tranșantă. Declarația lui Kelemen Hunor de ieri m-a pus pe gânduri. Repet, dacă vor guvern cu Bolojan și USR să meargă la președinte să îi spună că meargă cu Mureșan, o propunere moartă.

„Dacă ratăm momentul ăsta, ne facem praf ca țară”

Dar să spunem UDMR se hotărăște, au dat semnale că ar colabora cu PSD, sunt șanse să treacă?

Eu cred că da. Cred că este momentul oportun să treacă un guvern. Și așa suntem într-o situație critică. Cred că dacă ratăm momentul ăsta ne facem praf ca țară, sigur, ajungem în anticipate dacă vrea președintele să le declanșeze, că o să ajungem după anticipate cu aceleași rezultate asta știm.

Eu văd soluția ieșirii din criză cu o conducere a PNL care decide să susțină guvernul, chiar dacă Bolojan nu vrea să intre, să se gândească la o formulă rezonabilă.

Când ai un partid cum e AUR cu discurs radical, când ai USR cu toate vuvuzelele, unde se va vedea Ili Bolojan? În afară de deficit...guvernul nu e făcut doar să livreze bani. La sfârșitul acestui an o duce românul mai bine?

Legat de acest pol conservator, ce aveți de gând să faceți mai departe? E și un litigiu.

Nu are legătură ce facem noi, nu s-a pus problema să plecăm, eu am conviețuit cu tot președinții de partid. Așteptarea este un lux pe care mi-l permit. Eu vreau un partid adaptat nevoilor oamenilor, nu să presa temele USR. Eu nu mi-am schimbat principiul. Cred că este momentul ca PNL să decidă să ia hățurile și să voteze un guvern chiar dacă intră în opoziție și mai e cazul nedorit, cel al alegerilor anticipate.