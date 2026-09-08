 Aproape două treimi dintre români vor un Guvern cu puteri depline cât mai rapid, chiar dacă ar presupune compromisuri între partide SONDAJ | adevarul.ro
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Aproape două treimi dintre români vor un Guvern cu puteri depline cât mai rapid, chiar dacă ar presupune compromisuri între partide SONDAJ

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Majoritatea românilor consideră că partidele politice ar trebui să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui Guvern cu puteri depline, chiar dacă acest lucru presupune compromisuri, arată ediția din septembrie 2026 a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research. În același timp, peste jumătate dintre cei chestionați cred că prelungirea situației de interimat guvernamental ar avea consecințe negative pentru România.

Premierul interimar, Ilie Bolojan.
Premierul interimar, Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Potrivit sondajului realizat de INSCOP Research în perioada 1-7 septembrie, 63,9% dintre respondenți consideră că este mai important ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui Guvern cu puteri depline, chiar dacă fiecare dintre acestea trebuie să facă unele compromisuri.

În schimb, 26,8% sunt de părere că este mai important ca partidele să nu facă compromisuri importante, chiar dacă formarea unui Guvern cu puteri depline va dura mai mult. 9,3% dintre participanții la sondaj nu au răspuns sau nu știu.

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Foto: INSCOP

Peste jumătate dintre români văd efecte negative dacă interimatul continuă

Sondajul indică și o percepție predominant negativă asupra unei eventuale prelungiri a perioadei în care România ar avea un Guvern interimar.

52% dintre respondenți consideră că, dacă situația ar continua și în următoarele luni, consecințele pentru România ar fi negative. Dintre aceștia, 32,4% se așteaptă la consecințe „foarte negative”, iar 19,6% la consecințe „destul de negative”.

Doar 14% dintre cei chestionați cred că prelungirea interimatului ar avea efecte pozitive asupra țării: 8,8% consideră că acestea ar fi „destul de pozitive”, iar 5,2% „foarte pozitive”. Alți 5,9% nu știu sau nu răspund.

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Foto: INSCOP

Percepția negativă asupra prelungirii interimatului este mai puternică în rândul persoanelor de peste 60 de ani, al celor cu studii superioare și al locuitorilor din București.

„Românii transmit o cerere clară de funcționalitate politică”

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, spune că rezultatele indică o preferință a românilor pentru deblocarea rapidă a situației politice, chiar dacă negocierile dintre partide presupun compromisuri.

„Românii transmit o cerere clară de funcționalitate politică și reducere a incertitudinii”, a declarat Remus Ștefureac.

Potrivit acestuia, compromisul între partide devine o cerință importantă atunci când alternativa este prelungirea blocajului politic.

Directorul INSCOP Research consideră că românii sunt mai dispuși să accepte costurile negocierii și ale compromisului decât pe cele percepute ale lipsei unei decizii.

„Prelungirea excesivă a interimatului Guvernului este percepută clar ca o sursă de vulnerabilitate, decât ca o simplă perioadă de tranziție”, a mai transmis Ștefureac.

El subliniază că nevoia de claritate în guvernare depășește diferențele dintre categoriile de alegători și segmentele socio-demografice. Potrivit analizei sale, preferința pentru deblocarea rapidă a situației politice apare transversal în rândul votanților principalelor partide, ceea ce indică faptul că tema este percepută mai degrabă ca una legată de funcționarea statului decât de identitatea politică.

Cum a fost realizat sondajul

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group.

Datele pentru ediția din septembrie au fost culese în perioada 1-7 septembrie 2026, prin metoda CATI – interviuri telefonice. Eșantionul a fost format din 1.100 de persoane, cu vârsta de 18 ani și peste, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României în funcție de principalele caracteristici socio-demografice.

Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

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