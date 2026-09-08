 Kelemen Hunor propune o majoritate PNL-PSD-UDMR pentru învestirea viitorului guvern. „Este responsabilitatea noastră” | adevarul.ro
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Kelemen Hunor propune o majoritate PNL-PSD-UDMR pentru învestirea viitorului guvern. „Este responsabilitatea noastră”

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Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, 8 septembrie, că nu a discutat cu liderul PSD despre o posibilă desemnare a lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Acesta a mai spus că a pledat pentru o majoritate de învestire formată din PNL, PSD și UDMR și pentru un acord minimal între partide privind bugetul, investițiile și deficitul de anul viitor.

Kelemen Hunor
Kelemen Hunor Foto: Inquam photos/Simion Tătaru

Nu am discutat de Luca Niculescu. Până când nu există o desemnare, e greu să discuți despre un premier, dar, sigur, numele domnului secretar de stat Niculescu a fost vehiculat și cunoaștem acest lucru. Am discutat, da, despre ce majorități posibile și chiar imposibile pot fi create.

Și domnul Grindanu și cu mine suntem, ca de altfel, și domnul Bolojan, de părere că avem nevoie de un guvern, că oricum am pierdut enorm de mult timp, așa ceva nu s-a întâmplat în România și impresia și percepția este că nu suntem în stare, clasa politică, nu vorbesc de mine sau de colegii mei, să votăm un guvern, deci avem nevoie de un guvern”, a spus Kelemen Hunor, potrivit Digi24.

Kelemen Hunor a susținut ca viitorul guvern să fie învestit cu voturile PNL, PSD și UDMR, în baza unui acord minimal privind bugetul, investițiile și deficitul de anul viitor.

Asta ar fi și este responsabilitatea noastră a tuturor celor care, acum un an și ceva, am format un guvern de o majoritate stabilă, care, din păcate, n-a funcționat mai mult de câteva luni până în luna mai.

Deci asta a fost abordarea mea, asta rămâne abordarea mea și, sigur, ar trebui o discuție între lideri, între Grindanu, Bolojan și mine și cine mai e să fie la această discuție, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de investire a unui guvern”, a adăugat el.

Președintele Nicușor Dan susține în continuare varianta Luca Niculescu pentru funcția de premier, în timp ce negocierile pentru formarea noului Guvern intră într-o nouă etapă, iar partidele caută o formulă care să asigure majoritatea parlamentară.

Surse politice au declarat pentru „Adevărul” că diplomatul este una dintre variantele luate în calcul de șeful statului, iar social-democrații ar fi dispuși să accepte.

Numele diplomatului nu apare însă pentru prima dată în scenariile analizate de președinte. Luca Niculescu a fost luat în calcul și la negocierile anterioare pentru formarea Guvernului, când Nicușor Dan a susținut numirea sa la Ministerul Afacerilor Externe.

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