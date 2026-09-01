Siegfried Mureșan, despre revenirea PSD la guvernare: „Le sticlesc ochii să risipească economiile românilor”

Siegfried Mureșan lansează un atac dur la adresa PSD în plin blocaj privind formarea noului guvern. Europarlamentarul PNL susține că social-democrații urmăresc revenirea la guvernare și avertizează că liberalii nu vor susține un Executiv pe care PSD să îl controleze.

Siegfried Mureșan spune că PNL nu va vota un guvern PSD Foto: Colaj Facebook / Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit lui Siegfried Mureșan, pozițiile celor două formațiuni au rămas neschimbate față de perioada de dinaintea vacanței parlamentare din luna iunie. PNL urmărește continuarea reformelor începute de Ilie Bolojan, în timp ce PSD ar urmări revenirea la guvernare.

„Partidul Național Liberal își dorește un guvern care să continue reformele începute de premierul Ilie Bolojan, iar Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, să facă ceea ce a știut întotdeauna, în principiu să risipească banii publici. Văd că Partidul Social Democrat vede că România a economisit puțin, iar lor le sticlesc ochii acum să risipească ceea ce românii au reușit să economisească în ultimele luni”, a afirmat europarlamentarul la Digi24.

El susține că PSD încearcă să formeze o majoritate pentru un guvern pe care să îl controleze, după alte două tentative eșuate în primăvara acestui an. Europarlamentarul a precizat, în același timp, că PNL nu va susține un astfel de Executiv și a mulțumit USR și UDMR pentru sprijinul acordat candidaturii sale.

„Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD și care să irosească toate sacrificiile făcute de români în ultimii ani. Ar fi păcat ca, după ce am făcut curățenie în casă, să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă”, a declarat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a acuzat, de asemenea, conducerea PSD că a încercat să poarte discuții individuale cu membri ai PNL, „pe la spatele” lui Ilie Bolojan. Potrivit lui Mureșan, social-democrații au primit mai multe refuzuri și își bazează strategia pe posibilitatea de a atrage voturi din rândul liberalilor.

„Ei pe această speranță s-au bazat mereu și de aceea nu au reușit să formeze un guvern, fiindcă speranța lor de a rupe Partidul Național Liberal nu s-a concretizat. Îi informăm că nu vor reuși să rupă Partidul Național Liberal nici măcar o bucățică mică. Nici la vot în Parlament, nici politic, nici în următoarele zile, nici în următoarele luni”, a afirmat liberalul.

Mureșan: „PSD a schimbat barca”

Siegfried Mureșan a pus dificultatea formării unei majorități și pe seama schimbării de poziție a PSD. El a susținut că social-democrații s-au îndepărtat de partidele proeuropene și au blocat reforme prevăzute în PNRR privind Agenția Națională de Integritate, decarbonizarea și salarizarea.

În acest context, europarlamentarul a afirmat că majoritatea formată după ultimele alegeri parlamentare, alcătuită din PNL, USR, UDMR și PSD și prezentată drept proeuropeană, nu mai există.

„Majoritatea care s-a format după ultimele alegeri parlamentare, majoritatea care a spus că este proeuropeană - PNL, USR, UDMR, PSD - nu mai există. PSD a schimbat barca. PSD a trecut în barca AUR, a dărâmat Guvernul împreună cu AUR și acum, împreună cu AUR, se opune tuturor reformelor”, a susținut europarlamentarul.

Declarațiile lui Siegfried Mureșan au fost făcute în contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități. Pe masa președintelui Nicușor Dan se află propunerile lui Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, scenariul aflat în acest moment în discuție este ca europarlamentarul Eugen Tomac să fie desemnat din nou pentru funcția de prim-ministru, de această dată pentru a conduce un guvern susținut de PSD.