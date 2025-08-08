Ucraina vrea să celebreze Ziua Limbii Române pe 31 august, spune ministrul român de Externe Oana Țoiu

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunțat joi, în cadrul unei vizite la Kiev, că autoritățile din Ucraina vor să celebreze pe 31 august Ziua Limbii Române, potrivit unui comunicat al ministerului.

Ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, s-a aflat joi într-o vizită la Kiev. A avut o întâlnire și cu omologul său ucrainean, Andrii Sybiha, ocazie cu care a subliniat importanța fundamentală a protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, inclusiv a drepturilor educaționale, religioase și a dreptului la libera asociere.

A vorbit despre rolul acestor persoane în apropierea dintre cele două țări și în consolidarea unei relații durabile, ancorate în valori și aspirații comune. Oana Țoiu s-a referit la contribuția unică a etnicilor români din Ucraina și a ucrainenilor din România la apropierea și mai mare a celor două țări, precum și la asigurarea unui viitor european, sigur și prosper.

“Foarte importante sunt comunitățile noastre, comunitatea de români din Ucraina și comunitatea ucraineană din România. Salut în acest sens intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca Ziua Limbii Române”, a continuat ea.

Oana Țoiu s-a întâlnit și cu președintele Volodimir Zelenski. Șefa diplomației române a reafirmat sprijinul ferm al României pentru viitorul european al Ucrainei, și a anunțat construirea unui parteneriat strategic România-Ucraina.