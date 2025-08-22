Trei lideri europeni, invitați la Chișinău pentru Ziua Independenței. Nicușor Dan va ajunge de Ziua Limbii Române, sărbătorită pe 31 august

Pe 27 august 2025, Chișinăul va găzdui câțiva lideri europeni de top: președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Evenimentul va avea loc de Ziua Independenței Republicii Moldova, la invitația președintei Maia Sandu.

Cei trei oficiali, împreună cu Maia Sandu, vor susține declarații de presă la sediul Președinției și se vor adresa apoi cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale.

Jurnaliștii sunt invitați la sediul Președinției pe 27 august, între orele 15:00 și 15:30, pentru ceremonia de întâmpinare, care va începe la ora 16:00. Declarațiile de presă vor avea loc la ora 16:50, iar accesul se va face prin intrarea de pe strada Maria Cebotari, pe baza acreditărilor, anunță Președinția Republicii Moldova.

De asemenea, pe 31 august 2025, de Ziua Limbii Române, la Chișinău va veni președintele României, Nicușor Dan. Programul complet al evenimentelor de pe 31 august va fi anunțat ulterior.

Nicușor Dan și Maia Sandu s-au mai întâlnit luna aceasta, când președintele României a petrecut un sfârșit de săptămână alături de familie în Republica Moldova, la invitația Maiei Sandu. Atunci, cei doi lideri au participat împreună la mai multe evenimente.