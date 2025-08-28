Alegeri în R Moldova. O campanie fantomă pe TikTok îl promovează masiv pe Vasile Costiuc: „Creștere de 300% în ultimele şapte zile” ANALIZĂ

Riscăm ca următoarele alegeri să nu mai fie despre idei sau alegători, ci despre cine își construiește mai eficient rețeaua invizibilă de susținere, indiferent ce candidați vor concura, avertizează Expert Forum (EFOR). O analiză a organizației privind desfășurarea campaniei pe platforma TikTok arată o rețea de conturi care promovează majoritar un candidat la alegerile parlamentare care urmează să se desfășoare în Republica Moldova.

Expert Forum (EFOR) a identificat, într-o analiză pe platforma TikTok o rețea coordonată de 17 conturi, care prezintă indicii clare de comportament inautentic, cu 993 de conturi „soldați” care urmăresc sistematic aceleași profiluri politice. Cele 17 conturi au contribuit la creșterea promovării candidatului la alegerile parlamentare Vasile Costiuc, doar în ultima săptămână putând fi observate peste 1 milion de vizualizări folosind #vasilecostiuc.

„Este un exemplu de cum sistemele electorale sunt vulnerabile la manipulare prin publicitate politică mascată pe platformele de social media. Ca răspuns, trebuie să acționăm la rândul nostru sistemic pentru a mări transparența și a genera acțiuni reale de contracarare din partea platformelor mari. (...) perioadele de alegeri rămân un moment delicat şi o problemă nerezolvată pentru companiile de social media, care teoretic susțin că oferă cetățenilor informație, dar în practică devin un mediu predilect de propagare a dezinformării”, subliniază EFOR.

Analiză a alegerilor din Republica Moldova

Organizația dă exemplu alegerile din Republica Moldova, acolo unde este creat „un teren propice pentru a exemplifica cât suntem de vulnerabili”:

„Pe de-o parte, ne confruntăm cu rezerva platformelor de a oferi acces la date publice pentru a se monitoriza live ce se întâmplă. Pe de altă parte, există goluri de reglementare în legislația europeană, altfel la rândul ei excesivă pe nişte detalii care ne preocupau acum cinci ani, dar acum sunt mai puţin relevante, ceea ce alimentează lipsa de voință a platformelor de a mai fi responsabile. În plus, există permanent în fundal un interes al Rusiei, generos finanţat de a se amesteca în alegeri din state europene cu mijloace mergând de la intervenția directă prin mituirea votanților, până la operațiuni de influență mai rudimentare şi uşor de organizat online”.

Organizația analizează o rețea de conturi care creează conținut pentru candidatul la alegerile parlamentare din Republica Moldova, Vasile Costiuc, președintele Partidului Politic „Democrația Acasă”, pretins unionist radical şi partener al partidului AUR din România şi al liderului său, George Simion.

Potrivit organizației, Costiuc a înregistrat o explozie neobișnuită pe TikTok în ultimele săptămâni, iar creșterea de 300% în ultimele şapte zile față de săptămâna precedentă stârneşte suspiciuni legitime privind autenticitatea acestei popularități.

În cadrul analizei, Expert Forum a dentificat 17 conturi care au creat 417 videoclipuri în ultimele şapte zile, care îl promovează majoritar pe politicianul Vasile Costiuc și partidul acestuia: „În ciuda numărului ridicat de vizualizări pentru videoclipuri, vorbim de conturi relativ mici cu până în 1000 de urmăritori. E foarte ușor să ne treacă pe sub radar conturi teoretic irelevante, dar care, conform criteriilor TikTok care ne sunt în continuare necunoscute, pot exploda algoritmic cu milioane de vizualizări cuantificate și ele după o rețetă proprie, complet aleatoriu”.

„Din totalul de 13.627 de urmăritori clasificați ca fiind de risc RIDICAT sau MEDIU, am analizat distribuția pe 16 conturi principale din cele 17 (un cont nu am reușit să îl scanăm). Cel mai mare cont, ”politica fara idioti”, are 7.535 de urmăritori încadrați la CIB cu risc mediu/ridicat dintr-un total de 21,200 de urmăritori.

Restul conturilor care redistribuie constant “politica fara idioti” au o medie de 851 de urmăritori per cont, dar cel mai important indicator este că 993 de conturi cu risc mediu/ridicat de CIB (conturi fără videoclipuri majoritar sau cu videoclipuri șterse) urmăresc simultan mai multe profiluri din rețea. Practic, aceleași grupuri deja identificate drept potențial CIB se mişcă în grup înspre a urmări aceleași conturi.

Tiparul coordonat identificat: Aceiași 993 de urmăritori urmăresc sistematic mai multe conturi din rețea, creând o densitate de 95,8%. Aproape fiecare pereche de conturi are urmăritori comuni”, arată Expert Forum.

Concluzii:

Cele 16 conturi „funcționează ca nucleul operațiunii, caracterizându-se prin repostarea masivă între ele, exclusivitatea mesajelor politice și tipare manifeste în numele conturilor – toate poziționându-se împotriva actualei clase politice moldovenești aflate la guvernare. Coordonarea lor e evidentă prin folosirea acelorași hashtag-uri de direcționare și sincronizarea mesajelor”.

În același timp, „peste 900 de conturi funcționează ca urmăritori fideli ai acelorași 16 conturi principale, rulând popularizarea conținutului și funcționând exclusiv ca amplificatori artificiali. Aceste conturi nu produc conținut propriu, ci există majoritar doar pentru a crea iluzia unei popularități organice”.

Pericolul de pe rețelele de pe internet: „O evoluție a tehnicilor de manipulare digitală”

„Ceea ce observăm în Moldova reprezintă o evoluție a tehnicilor de manipulare electorală digitală: un model de publicitate politică mascată similar cu cel identificat în alegerile prezidențiale românești. Operațiunea funcționează ca o fabrică invizibilă de popularitate, unde conținutul politic e prezentat ca expresie spontană a opiniei publice, dar este de fapt rezultatul unei orchestrări coordonate.

Mecanismul începe cu conturile ”mamă” care produc conținut politic aparent autentic, mesaje care par să vină de la cetățeni obișnuiți care își exprimă susținerea pentru Vasile Costiuc. Aceste conturi creează iluzia unei mișcări de la bază, de jos în sus, a unui entuziasm organic pentru candidat. Apoi intervine infrastructura: sute de conturi cu potențial de CIB care amplifică artificial acest conținut prin like-uri, share-uri și comentarii, creând un volum artificial de interacțiuni”, subliniază Expert Forum.

Totodată, organizația atrage atenția că „alegerile sunt marcate de o formă nouă și persistentă de publicitate electorală mascată, realizată pe social media prin conturi utilizate exclusiv în acest scop, a căror autenticitate este, în cel mai bun caz, discutabilă”.