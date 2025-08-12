Nicușor Dan anunță timp mai scurt la trecerea frontierei România–Republica Moldova, însă recunoaște blocajele la cetățenie: „N-am făcut progrese mari”

Timpul de așteptare la frontiera dintre România și Republica Moldova s-a redus, ajungând la maximum 30 de minute. Pe de altă parte, procesul de redobândire a cetățeniei române nu înregistrează progrese semnificative, a transmis presei președintele României, Nicușor Dan, în timpul unei vizite private peste Prut.

În luna iunie, aflat la Chișinău, Nicușor Dan a discutat cu Maia Sandu inclusiv despre problema cozilor de la frontiera moldo-română și despre nevoia de a reduce timpii de așteptare. În ceea ce privește procesul de redobândire a cetățeniei române, președintele României a dat asigurări că se va implica personal pentru a identifica blocajele, amintește Newsmaker.md.

„Pentru moment am îmbunătățit vama. E ceva mai bine”, a comunicat Nicușor Dan.

„Cu cetățenia n-am făcut progrese mari. Acum vrem să vedem cum îmbunătățim, poate cu inteligența artificială, că sunt cazuri repetitive totuși. Dar pe vamă ne-am preocupat, știind că vine luna august și sunt mulți moldoveni care se întorc acasă… și e mai bine. Adică, cel mai mult 30 de minute se așteaptă”, a declarat președintele României, potrivit unei înregistrări video publicate de ONE TV.

Președintele României și-a petrecut sfârșitul de săptămână alături de familie în Republica Moldova, unde a fost întâmpinat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Nicușor Dan a spus că vizita sa în Republica Moldova mai durează. „Dar, din motive de securitate, păstrăm secretul”, a menționat el