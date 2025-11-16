Nicușor Dan tranșează problema pensiilor speciale ale magistraților: „Întrebarea este cu cât le scădem”

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public, din ultimul timp: pensiile speciale ale magistraților. Șeful statului a explicat cum vede rezolvarea blocajului generat de reforma pensiilor.

Tema pensiilor magistraților a revenit în prim-plan după ce primul demers de modificare a fost declarat neconstituțional de CCR, în urma unei sesizări formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție. În acest context, Nicușor Dan a subliniat că situația trebuie abordată rapid.

„Am stabilit că nu e normal să ai pensia cât salariul. A devenit acum foarte ușor să spui că magistrații sunt de vină pentru orice, nici asta nu e adevărat. Trebuie să găsim un echilibru în dialogul acesta. Oamenii din CSM sunt aleși de colegii lor, e o instituție reprezentativă pentru breaslă”, a spus Nicușor Dan, duminică seară, în cadrul unei emisiuni la România TV.

Șeful statului a precizat că următorul pas este stabilirea unui prag clar cu cât ar trebui să scadă pensiile aflate în plată. „Noi trebuie să corectăm acum niște greșeli care s-au făcut cu mult timp în urmă. Adică noi, dacă nu mă înșel, între 2017 și 2022 am avut pur și simplu în sistemul de justiție pensia mai mare decât salariul. Am dat niște interviuri la niște jurnaliști străini și le-am spus asta și m-au pus să repet. Credeau că n-au înțeles bine limba engleză. Toată lumea este de acord că trebuie să scădem pensiile magistraților, întrebarea este cu cât, și trebuie să creștem vârsta de pensionare, întrebarea este cât de graduală să fie treaba asta”, a menționat acesta.

Președintele a admis că dificultatea reformei vine și din atitudinea rezervată a magistraților față de o reducere a acestor beneficii, însă a subliniat că singura soluție viabilă este continuarea dialogului direct cu reprezentanții lor.

„Trebuie să dialogăm, acești oameni sunt aleși de colegii lor magistrați”, a declarat Nicușor Dan, adăugând că doar prin discuții deschise poate fi găsită o variantă care să răspundă atât așteptărilor societății, cât și principiilor constituționale.

Președintele Nicușor Dan a participat duminică, 16 noiembrie, la o emisiune a postului de televiziune România TV. Toate declarațiile președinteului pot fi citite aici.