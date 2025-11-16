Ce îi cere Nicușor Dan lui Bolojan: „Să comunice mai bine măsurile luate”. Președintele recunoaște că românii o duc mai greu

Președintele Nicușor Dan recunoaște că românii o duc mai greu față de acum șase luni, în contextul unei inflații ridicate și al presiunilor externe pentru reducerea deficitului. Avertizează că 2026 va fi un an dificil, dar susține că din 2027 economia ar putea reintra pe un trend pozitiv. Măsurile fiscale anunțate, precum majorarea taxelor pe proprietate, ar urma să fie suficiente, în timp ce statul va trebui să reducă semnificativ din cheltuieli.

Cum vedeți dumneavoastră situația? Că un șpăguitor intră în biroul premierului? Ați văzut și dumneavoastră, o sumă exorbitată. Doar ca să schimbe un director de direcție veterinară din țara.

Faptul că el a ajuns acolo... nu știm ce s-a discutat acolo, nu contează. Faptul că în urma acestei întâlniri nu a existat o consecință administrativă înseamnă că în acest caz și în altele, cum a fost cazul cu Ministerul Apărării, deci acești decidenți au fost fermi și nu s-au lăsat influențați de tipul ăsta de expert. Dincolo de asta, faptul că există tipul ăsta de comportament de spațiu public înseamnă că fenomenul ăsta al corupției se amplifică.

Când ești într-o poziție din asta de decizie ai multe întâlniri și nu mă miră că acești oameni pătrund acolo. Probabil că te întâlnești cu, nu știu, 20-30 de oameni într-o zi și nu ai timp să faci informații despre toată lumea cu care te întâlnești. Deci asta nu văd că e o problemă (faptul ca omul a pătruns acolo). Văd că e o problemă de corupție în țară.

Despre măsurile Guvernului

Românii o duc mai rău față de acum șase luni. Faptul că avem o inflație de 10% înseamnă că fiecare român cumpără cu 10% mai puțin decât putea să cumpere. Pe de altă parte, noi, ca societate, am fost nevoiți să luăm niște măsuri, pentru că România este împrumutată de niște fonduri de investiții, băncii, și oamenii ăștia au spus că dacă nu reducem deficitul unii se vor retrage, alții se vor împrumuta și mai scump. Deci am fi intrat într-un cerc vicios.

2026 o să fie dificil, dar din 2027 există toate speranțele de creștere pentru economie. Așa cum sunt lucrurile acum, nu există alte măsuri decât cele anunțate cu privire la bugetele lor de familie, dar o să mai existe niște taxe deja anunțate, cum este taxa pe proprietate, care intră în vigoare de la 1 ianuarie. Efectul cel mai mare l-a avut TVA, poate să mai fie o mică afectare la veniturilor la început de 2026 și cam asta ar trebui să fie tot. Statul va trebui să umble la multe din cheltuielile pe care statul le face.

Ce vă îngrijorează cel mai tare în privința corupției?

Oamenii văd cum se angajează oameni în primării, că deodată dacă te angajezi acolo poți să o duci mai bine, văd că la nivel mare sunt corupți dovediți și, după un an, doi, de pușcărie au ieșit. Există un fenomen de corupție, care diminuează încrederea în stat. Cetățenii pierd din faptul că se extrag resurse din economie. Corupția subminează economia. Într-o lume plină de interese e foarte greu să spui, eu nu mă întâlnesc cu ăla, nu mă întâlnesc cu ăla. E foarte greu.

Ce vă nemulțumește la premier / Guvern

O grijă mai mare în a comunica cu oamenii măsurile luate.

Nu vă deranjează rigiditatea premierului? Că nu lasă loc de negociere?

E foarte greu și într-o coaliție de 2 partide, darămite în una de 4. Fiecare are un electorat care își dorește ceva în contradicție cu ce își dorește celălalt. Faptul că reușesc să ia decizii împreună e un lucru bun.

Vă sperie perspectiva unei victorii suveraniste la București?

Nu mă sperie nimic. Noi avem o competiție la PMB. Dacă vorbim de chestiunea asta așa-zis suveranistă, și eu sunt suveranist, România e un stat suveran, problema e că noi avem niște mișcări politice care vor să ducă populația apropiere de zona rusă. O perspectivă ca la alegerile parlamentare din 2028 să ne ducem în direcția asta, asta e ceva care mă face să reflectez.

Despre candidații la alegerile din București

Constituția mă oprește să spun tot ce știu despre cum s-au comportat acești doi primari de sector (n. red. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu) în relația cu speculatorii imobiliari. Informațiile astea le-am spus de-a lungul timpului, dar acum, fiind campanie, Constituția mă face să mă opresc.

Ce cheltuieli sunt pe 2026

Dacă o să mai există niște taxe care au fost deja anunțate, de exemplu taxa pe proprietate, care a fost votată în august de Parlament și care o să intre în vigoare în ianuarie. Efectul cel mai mare l-a avut TVA-ul care s-a implementat deja, poate o să mai fie o mică afectare a veniturilor la început de 2026 și cam asta ar trebui să fie tot. dincolo de asta asta va trebui să o gândești și asta o să fie preocuparea următoare la 5-6 săptămâni, bugetul 2026.

Despre numirea lui Vlad Voiculescu în funcția de consilier onorific:

Am luat toate în considerare înainte de a face această numire. Bineînțeles că eu nu o să spun că procurorul are sau nu are dreptate. Este un dosar care a fost deschis acum mulți ani și care nu avansează. Adică ceea ce cred că este legitim și mai ales în momentul în care vorbim de niște oameni care sunt, în fine, parlamentari sau au funcții de reprezentare a statului român. Eu cred că statul român poate să facă un efort pentru a tranșa aceste cazuri, în sensul de a clasa sau a merge mai departe. Și dacă se pune în mișcare urmărirea penală, s-au servit pe niște lucruri, evident că atunci înseamnă că trebuie să luăm o distanță (față de V. Voiculescu). Pentru moment este un dosar care a fost deschis acum multă vreme.

Despre gafe

La Timișoara nu văd niciun fel de greșeală de protocol. E o chestiune foarte serioasă. Eu sunt un politician care a activat foarte mult la nivel local. Mă trezeai la 1 noaptea și știam câți kilometri mai sunt pe linia 5. Acum, în poziția asta, trebuie să asimilez alte informații într-un timp foarte scurt. A trebuit să învăț rapid relațiile bilaterale cu țările cu ai căror lideri m-am întâlnit. Din perspectivă personală, sunt același om aflat în serviciul public, ca și înainte.

Vă odihniți la fel de bine?

Cel puțin în primele șase luni la Primăria Capitalei a fost mult mai dificil decât este acum. Mă trezeam noaptea și mă gândeam de unde facem rost de bani. Dacă aș vrea să dorm la Cotroceni probabil că aș puutea, dar oamenii m-au votat ca să le schimbăm și lor viața în bine.

Despre fenomenul Georgescu

Nu e în creștere fenomenul, aș spune că stagnează. Nu aș spune că există o atracție sau o simpatie excesivă nici pentru domnul Georgescu, nici pentru grupurile contestatare. În momentul de față, pentru mulți români există o neîncredere în autorități. Oamenii care cred că nu există un viitor se uită spre alternative, spre cei care s-au promovat mai bine. Domnul Georgescu s-a promovat foarte bine, acesta e adevărul.

Am niște informații despre ce s-a întâmplat cu gruparea Potra, dar mă interesează mult mai mult biografia acestui personaj (despre CG) cum a stat câțiva ani la Viena și nu a făcut nimic...oamenii normali nu sunt în poziția asta, să stea undeva și să nu facă nimic.

