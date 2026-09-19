Un copil de 4 ani a căzut de la etajul 3 al unui bloc din Sebeș. Micuțul, dus de urgență la spital

Accident grav sâmbătă, la Sebeș, unde un copil de patru ani a căzut de la etajul 3 al unui bloc de pe strada Mihail Kogălniceanu. Micuțul a fost preluat de urgență de medici și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Incidentul a avut loc pe Bulevardul Mihail Kogălniceanu Foto: Google Maps

„La data de 19 septembrie 2026, în jurul orei 15:45, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Sebeş au fost sesizaţi cu privire la faptul că un minor în vârstă de 4 ani ar fi căzut de la etajul 3 al unui imobil situat pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiu, în împrejurări ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că cele sesizate se confirmă", a transmis IPJ Alba, potrivit Agerpres.

Minorul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

În cauză, poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs incidentul.