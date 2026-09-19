Nicușor Dan, declarație surprinzătoare despre politicienii români: „De multe ori sunt imaturi, dar ajung să ia decizia corectă”

Președintele Nicușor Dan susține că România este într-o situație mai bună decât imaginea transmisă adesea în spațiul public și că țara a înregistrat progrese importante în ultimele luni. De asemenea, șeful statului a spus că politicienii, chiar dacă sunt „de multe ori imaturi”, ajung să ia deciziile corecte atunci când sunt în joc probleme importante.

1/11 Nicușor Dan, la evenimentul „Via Transilvanica Business Fest" Foto: Presidency.ro

La eveniment, șeful statului a dezvelit o bornă de pe Via Transilvanica, pe care a scris mesajul „Cred în România”. Nicușor Dan a fost însoțit de fondatorul Via Transilvanica, Alin Ușeriu.

„Via Transilvanica este mai mult decât un traseu. Este un proiect care unește oameni, comunități și regiuni și care ne arată cât de multe putem face atunci când alegem să lucrăm împreună. Avem nevoie să ne cunoaștem mai bine. Prea des privim societatea prin clișee și prea puțin prin experiența directă a dialogului și a colaborării.

Proiecte precum Via Transilvanica ne arată că putem construi împreună și că există în România oameni care aleg să facă, nu doar să vorbească despre schimbare. La Via Transilvanica Business Fest, am avut ocazia să transmit aprecierea mea echipei Tășuleasa Social și comunității de voluntari care, prin implicare și perseverență, transformă responsabilitatea și solidaritatea în fapte.

Această capacitate de a construi împreună trebuie să se regăsească și în economie. Sunt optimist în ceea ce privește viitorul economic al României. Iar pentru a transforma acest optimism în rezultate, avem nevoie de dialog și de încredere”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Șeful statului a participat sâmbătă, 19 septembrie, la evenimentul „Via Transilvanica Business Fest”, desfășurat la Piatra Fântânele, în județul Bistrița-Năsăud.

„Dacă urmărești media din România, și scrise, și audio-video, pare că suntem în catastrofă. Și oamenii care ne evaluează iau în serios lucrurile astea pe care noi le spunem despre noi înșine. Nu e chiar așa”, a afirmat Nicușor Dan, potrivit Agerpres.

Președintele a subliniat că România are în continuare probleme, însă a susținut că acestea trebuie privite în paralel cu rezultatele obținute în ultimii ani.

„Sunt și probleme mari, sunt și probleme mici, sunt și succese, sunt și rezultate pe care România le-a obținut. E discuția asta despre rating-ul de țară. Suntem mult mai bine decât eram acum șase luni, suntem mult mai bine decât eram acum 12 luni și pe problemele importante politicienii chiar, care de multe ori sunt imaturi, pe chestiunile importante ajung să ia decizia corectă. Eu am mare încredere în privatul din România. Obiectiv, mă întâlnesc cu oameni străini, din mediul financiar, politicieni, care au văzut această evoluție spectaculoasă economică a României și evident că asta vi se datorează”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a recunoscut că mediul privat a avut parte, în unele situații, de obstacole din partea statului. „Uneori, în ciuda a ceea ce a făcut statul, ca să fim foarte direcți. Deci eu sunt extrem de optimist pe viitorul economic al României și o să încerc, în măsura în care o să reușesc, ca statul să vă înțeleagă mai bine și să reușim să lucrăm împreună”, a mai spus șeful statului.

Potrivit președintelui, dezvoltarea infrastructurii face posibilă inclusiv alegerea unui mod de viață în afara marilor orașe, în condițiile în care distanțele până la locul de muncă pot fi parcurse mai ușor.

„Eu cred că prin eforturile pe care România le-a făcut pe infrastructură, e mult mai ușor să decizi să trăiești într-un sat și să lucrezi la 30 de kilometri, la 20 de kilometri, astfel încât să fie viabil economic pentru o familie tânără care se decide să rămână sau să se mute în sat”, a explicat Nicușor Dan.

Diferențele dintre educația din rural și cea din urban

Un alt subiect abordat de președinte a fost educația. Nicușor Dan a spus că reducerea diferențelor dintre școlile din mediul rural și cele din orașe ar trebui să fie o prioritate.

„Eu vin dintr-o zonă rurală, mă întorc acolo de Paşti şi de Crăciun. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să corectăm dezechilibrul pe educaţia între urban şi rural, pentru că, eşti o familie tânără, cu copii, ăsta e primul lucru la care te gândeşti -dacă copilul tău are o şansă egală sau nu. Şi aici e o chestiune de viziune, e o chestie de bani pentru a stimula, pentru că evident că pentru un profesor tânăr sau pentru orice fel de profesor e mai tentant să lucreze la oraş decât la sat, sunt mai multe oportunităţi, aşa gândeşte multă lume”, a spus președintee.

Șeful statului a explicat și motivul pentru care a participat la evenimentul dedicat Via Transilvanica. Președintele a spus că traseul are, dincolo de componenta turistică, și un rol în apropierea comunităților din diferite regiuni ale țării.



