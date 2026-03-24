Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, se află marți și miercuri la Washington D.C., unde participă la summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor. Vizita are loc la invitația Primei Doamne a SUA, Melania Trump. 

Mirabela Grădinaru, se află marți și miercuri la Washington D.C. FOTO: Captură Video / Youtube

„În primul rând doresc să îmi exprim recunoștința față de gazda noastră, Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

Consider că această inițiativă este una foarte valoroasă, generând impuls, vizibilitate și un dinamism atât de necesar în acest domeniu. Printr-o abordare concertată și integrată, aștept cu interes să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține un impact tangibil în promovarea educației digitale, a practicilor sigure în mediul online și a alfabetizării media pentru copiii din întreaga lume.

Nu vă voi reține mult timp astăzi, deoarece ne vom împărtăși opiniile mai detaliate mâine. Înainte de a încheia, doresc să îi prezint pe cei doi experți români pe care i-am adus cu mine: Andrada Morar este Vicepreședinte al UiPath pentru Customer Experience și Parteneriate Globale. UiPath este prima companie „unicorn” din România și reprezintă o platformă de top de automatizare a proceselor robotizate (RPA), concepută pentru a automatiza sarcinile repetitive și consumatoare de timp prin crearea de roboți software.

Iar Robert Beza este Director Executiv al Edge Institute România, un think tank foarte activ dedicat accelerării transformării digitale a țării noastre. Robert și echipa sa reunesc experți din mediul de afaceri, tehnologie și academic pentru a propune politici publice și strategii menite să stimuleze economia României și competitivitatea digitală, în special prin educație.

Vă mulțumesc și aștept cu interes discuțiile valoroase de astăzi”, a spus Mirabela Grădinaru. 

Potrivit Administrația Prezidențială, delegația României participă la summit în perioada 24–25 martie 2026, în cadrul unui demers internațional care reunește Prime Doamne și reprezentanți ai mai multor state.

„Administraţia Prezidenţială anunţă participarea unei delegaţii oficiale la Washington D.C., în perioada 24 - 25 martie 2026, la Summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite. Participarea delegaţiei României are loc la invitaţia adresată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, doamnei Mirabela Grădinaru, în cadrul unui demers internaţional la care au fost invitate şi alte Prime Doamne din mai multe state”, a transmis instituția.

Din delegație mai fac parte Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, și Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă.

Temele summitului

Summitul, lansat la inițiativa Melaniei Trump, urmărește consolidarea cooperării internaționale pentru bunăstarea copiilor prin educație, tehnologie și inovație.

„Iniţiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi consolidarea siguranţei în mediul online”, a mai transmis Administrația Prezidențială.

Prima Doamnă a SUA a deschis summitul cu un discurs în care a pledat pentru dezvoltarea și securizarea viitorului copiilor.

Agenda vizitei

Programul include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA, în 24 martie, și o reuniune la nivel înalt la Casa Albă, în 25 martie, dedicate educației digitale și protecției copiilor în mediul online. 

„Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administraţiei Prezidenţiale pentru susţinerea educaţiei digitale şi dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online. În marja vizitei, delegaţia va avea o întâlnire cu Lisa Choate, preşedintele American Councils for International Education, organizaţie care derulează în relaţia cu România programe de schimb educaţional, respectiv FLEX şi FLEX Abroad, precum şi iniţiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public şi privat”, se arată în informare.

De asemenea, delegația va participa la o masă rotundă cu medici români din SUA specializați în problematica adicției, dar și la o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities, din cadrul Georgetown University, unde este programată o întâlnire cu directorul Matthew Biel și echipa sa.

„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
digi24.ro
image
Un bărbat care a vizitat 193 de țări susține că una i-a plăcut atât de mult încât și-a dat demisia și s-a mutat acolo
stirileprotv.ro
image
Ce înseamnă când privești în altă parte, în timp ce vorbești cu cineva
gandul.ro
image
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
mediafax.ro
image
O cunoscută jurnalistă a murit într-un incendiu devastator. În locuință se aflau și cei trei copii ai acesteia
fanatik.ro
image
Trei găleți cu monede ca să plătească plinul, în Bacău, pentru că s-a scumpit benzina, fake news perfect difuzat de presa din România, inclusiv de TVR și Antena 3
libertatea.ro
image
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Ce lovitură pentru România! Turcii tocmai au făcut anunțul final
digisport.ro
image
Iranul a prezentat un set de cereri pentru încetarea războiului: Ce vor iranienii
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Când intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţii
observatornews.ro
image
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
cancan.ro
image
Casa de Pensii face o bucurie pensionarilor de Paște. Pensiile, virate cu 4 zile mai devreme. Care e motivul?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
prosport.ro
image
Ora de vară 2026. Cum va fi afectat mersul trenurilor în noaptea de 28-29 martie, conform CFR
playtech.ro
image
Decizia lui Mircea Lucescu după ce Ionuț Radu revine în cantonamentul naționalei. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Trădat” de SUA, Jon Jones a mers la ”președintele” Kadyrov și a semnat: ”Rusia a adoptat un fiu”
digisport.ro
image
FOTO Descoperire colosală: Orașul pierdut al lui Alexandru cel Mare, scos la lumină după secole de mister
stiripesurse.ro
image
Incredibil cine a intervenit înaintea medicilor, după ce băiețelul de 5 ani a căzut de la etajul opt, în București: „El a luat pulsul”
kanald.ro
image
Guvernul pune frână scumpirilor la carburanți. Adaosul comercial, limitat prin OUG
wowbiz.ro
image
Fără cuvinte! Cum arată vila de 20 de milioane $ a Anastasiei Soare din Beverly Hills! Arată exact ca în filme. Luxul este la el acasă. Românca are vecini doar vedete! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Alertă în războiul din Orientul Mijlociu: Statele din Golf, pregătite să intre în lupta împotriva Iranului (WSJ)
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Imperiul Cojoc: ce se ascunde în spatele divorțului dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc? Adevărul despre familia campionului mondial la dans sportiv
actualitate.net
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
click.ro
image
3 zodii care vor străluci începând cu 29 martie. Primesc vești excelente, atrag prosperitate, iubire și recunoaștere
click.ro
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Jeremy Meeks foto Instagram jpg
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
