Video Mesajul transmis de Mirabela Grădinaru la summitul Melaniei Trump de la Washington

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, se află marți și miercuri la Washington D.C., unde participă la summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor. Vizita are loc la invitația Primei Doamne a SUA, Melania Trump.

„În primul rând doresc să îmi exprim recunoștința față de gazda noastră, Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

Consider că această inițiativă este una foarte valoroasă, generând impuls, vizibilitate și un dinamism atât de necesar în acest domeniu. Printr-o abordare concertată și integrată, aștept cu interes să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține un impact tangibil în promovarea educației digitale, a practicilor sigure în mediul online și a alfabetizării media pentru copiii din întreaga lume.

Nu vă voi reține mult timp astăzi, deoarece ne vom împărtăși opiniile mai detaliate mâine. Înainte de a încheia, doresc să îi prezint pe cei doi experți români pe care i-am adus cu mine: Andrada Morar este Vicepreședinte al UiPath pentru Customer Experience și Parteneriate Globale. UiPath este prima companie „unicorn” din România și reprezintă o platformă de top de automatizare a proceselor robotizate (RPA), concepută pentru a automatiza sarcinile repetitive și consumatoare de timp prin crearea de roboți software.

Iar Robert Beza este Director Executiv al Edge Institute România, un think tank foarte activ dedicat accelerării transformării digitale a țării noastre. Robert și echipa sa reunesc experți din mediul de afaceri, tehnologie și academic pentru a propune politici publice și strategii menite să stimuleze economia României și competitivitatea digitală, în special prin educație.

Vă mulțumesc și aștept cu interes discuțiile valoroase de astăzi”, a spus Mirabela Grădinaru.

Potrivit Administrația Prezidențială, delegația României participă la summit în perioada 24–25 martie 2026, în cadrul unui demers internațional care reunește Prime Doamne și reprezentanți ai mai multor state.

„Administraţia Prezidenţială anunţă participarea unei delegaţii oficiale la Washington D.C., în perioada 24 - 25 martie 2026, la Summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite. Participarea delegaţiei României are loc la invitaţia adresată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, doamnei Mirabela Grădinaru, în cadrul unui demers internaţional la care au fost invitate şi alte Prime Doamne din mai multe state”, a transmis instituția.

Din delegație mai fac parte Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, și Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă.

Temele summitului

Summitul, lansat la inițiativa Melaniei Trump, urmărește consolidarea cooperării internaționale pentru bunăstarea copiilor prin educație, tehnologie și inovație.

„Iniţiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi consolidarea siguranţei în mediul online”, a mai transmis Administrația Prezidențială.

Prima Doamnă a SUA a deschis summitul cu un discurs în care a pledat pentru dezvoltarea și securizarea viitorului copiilor.

Agenda vizitei

Programul include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA, în 24 martie, și o reuniune la nivel înalt la Casa Albă, în 25 martie, dedicate educației digitale și protecției copiilor în mediul online.

„Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administraţiei Prezidenţiale pentru susţinerea educaţiei digitale şi dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online. În marja vizitei, delegaţia va avea o întâlnire cu Lisa Choate, preşedintele American Councils for International Education, organizaţie care derulează în relaţia cu România programe de schimb educaţional, respectiv FLEX şi FLEX Abroad, precum şi iniţiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public şi privat”, se arată în informare.

De asemenea, delegația va participa la o masă rotundă cu medici români din SUA specializați în problematica adicției, dar și la o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities, din cadrul Georgetown University, unde este programată o întâlnire cu directorul Matthew Biel și echipa sa.