Firmele pot cere din timp un răspuns de la Fisc. Ce este soluția fiscală individuală anticipată și cât costă

Ministerul Finanțelor a stabilit o nouă procedură prin care contribuabilii pot cere, înainte de aplicarea unei operațiuni, o poziție oficială privind modul în care aceasta va fi tratată fiscal, informează juridice.ro.

Firmele pot cere din timp un răspuns de la Fisc Foto: Arhivă

Instrumentul se numește „soluție fiscală individuală anticipată” și este destinat situațiilor în care o companie sau un alt contribuabil pregătește o tranzacție cu implicații fiscale importante și vrea să reducă riscul unor interpretări diferite din partea autorităților.

Procedura a fost aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.128/2026, publicat în Monitorul Oficial din 7 septembrie.

Nu este o verificare pentru trecut

Soluția fiscală individuală anticipată nu poate fi folosită pentru a corecta sau valida, ulterior, o operațiune care a produs deja efecte fiscale. Ea este destinată exclusiv unei situații viitoare.

Cu alte cuvinte, contribuabilul trebuie să solicite clarificarea înainte ca tranzacția să genereze efecte fiscale. Cererea poate fi depusă și în timpul pregătirii sau implementării proiectului, dar numai dacă situația concretă pentru care se cere răspunsul nu a produs încă efecte fiscale.

Legea limitează fiecare cerere la o singură situație fiscală viitoare și la o singură obligație fiscală principală. Un contribuabil poate transmite mai multe cereri dacă are mai multe proiecte sau probleme fiscale distincte.

Ce trebuie să conțină cererea

Contribuabilul trebuie să explice în mod clar operațiunea pe care intenționează să o realizeze, impozitul sau taxa vizată, tratamentul fiscal pe care îl consideră corect și argumentele juridice pe care își bazează poziția.

Cererea trebuie să fie susținută de documente relevante. În practică, pot fi importante proiecte de contracte, hotărâri interne, documente privind structura tranzacției, estimări financiare sau alte înscrisuri care arată că proiectul este real și suficient de bine definit.

Documentația poate fi depusă în format fizic, prin poștă, e-mail sau prin Spațiul Privat Virtual.

Înainte de depunerea cererii, contribuabilul poate cere și o discuție preliminară cu autoritatea fiscală. Aceasta poate ajuta la clarificarea documentelor necesare sau a modului în care trebuie formulată cererea. Totuși, discuția preliminară nu reprezintă o aprobare și nu obligă ulterior Ministerul Finanțelor să accepte soluția propusă.

Cât durează procedura

Prima etapă este analiza prealabilă a cererii. Aceasta urmărește, în principal, verificarea condițiilor de formă și a plății taxei aferente. Analiza prealabilă se realizează în termen de 15 zile de la depunere, iar contribuabilul trebuie informat asupra rezultatului în cel mult 30 de zile.

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Dacă cererea intră în analiza de fond, autoritatea poate cere explicații sau documente suplimentare. În acest caz, durata procedurii poate crește, deoarece termenul se suspendă pe perioada necesară transmiterii clarificărilor.

Termenul legal pentru soluționarea unei cereri de emitere a soluției fiscale individuale anticipate este de până la șase luni.

Cât costă

Emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate este taxată. Pentru contribuabilii mari și pentru contribuabilii nerezidenți, taxa este de 5.000 de euro, calculată în lei la cursul BNR din ziua plății. Pentru celelalte categorii de contribuabili sau plătitori, taxa este de 3.000 de euro.

Taxa se aplică pentru fiecare obligație fiscală principală vizată de cerere.

Există și un aspect important: dacă dosarul a intrat deja în analiza de fond, taxa nu se restituie, chiar dacă cererea este respinsă. Restituirea poate interveni, în anumite condiții, dacă solicitantul renunță rapid la cerere sau dacă aceasta nu trece de etapa analizei prealabile.

În ce situații poate fi respinsă cererea

Ministerul Finanțelor poate respinge cererea dacă operațiunea descrisă a produs deja efecte fiscale, dacă documentația este incompletă sau contradictorie ori dacă tranzacția propusă nu are, în mod evident, un scop economic.

De asemenea, pot apărea probleme atunci când există proceduri fiscale, administrative sau judiciare în legătură directă cu tranzacția sau persoanele implicate.

Scopul procedurii este de a preveni folosirea acestui mecanism pentru validarea unor aranjamente artificiale, construite exclusiv pentru obținerea unui avantaj fiscal.

Ce valoare are răspunsul primit

Soluția fiscală este un act administrativ individual. Ea devine opozabilă și obligatorie pentru autoritatea fiscală numai dacă solicitantul respectă întocmai termenii și condițiile pe baza cărora a fost emisă.

Dacă, după emiterea soluției, tranzacția este realizată diferit față de proiectul prezentat în cerere sau se modifică elemente esențiale ale situației de fapt, protecția oferită de act poate fi pusă sub semnul întrebării.

Contribuabilul care nu este de acord cu soluția emisă poate notifica autoritatea fiscală în termen de 30 de zile de la comunicare. În această situație, soluția nu va produce efecte juridice.

De asemenea, soluția nu mai este valabilă dacă se schimbă normele fiscale de drept material pe care s-a bazat decizia.

Pentru firmele care pregătesc restructurări, investiții importante, transferuri de active sau tranzacții complexe, mecanismul poate oferi un grad suplimentar de predictibilitate. Nu reprezintă însă o garanție generală pentru orice decizie de business, ci o confirmare limitată la situația concretă prezentată și la condițiile în care aceasta va fi pusă în practică.