Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
Nicușor Dan respinge ideea unui referendum pe tema pensiilor magistraților: „Nu există o dezbatere în societate”

Publicat:

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că nu susține ideea organizării unui referendum privind pensiile speciale ale magistraților, argumentând că o astfel de consultare publică are sens doar atunci când există o dezbatere reală și opinii opuse în societate.

Preşedintele Nicușor Dan nu susţine un referendum pe tema pensiilor magistraţilor FOTO: Arhivă
Preşedintele Nicușor Dan nu susţine un referendum pe tema pensiilor magistraţilor FOTO: Arhivă

„Eu cred că un referendum trebuie făcut atunci când societatea are o dezbatere, în momentul în care există opinii foarte bine conturate și opuse pe un subiect. Pe subiectul pensiilor magistraților nu există această dezbatere în societate”, a explicat Nicușor Dan, potrivit Agerpres.

Președintele a precizat că majoritatea românilor sunt deja de acord că este anormal ca pensia să fie egală cu salariul. „Suntem cu toții de acord că e anormal ca în orice domeniu de activitate pensia să fie cât salariul. Adică îmi încurajez oamenii să iasă la pensie când pot să mai muncească pentru societate. Nu există o dezbatere nici în interiorul clasei politice, nici în interiorul societății, pe subiectul ăsta”, a adăugat el.

„Nuanțele nu pot fi tranșate prin referendum”

Șeful statului a subliniat că, în privința pensiilor magistraților, „există niște chestiuni de nuanțe” care nu pot fi decise printr-un referendum.

„Nuanțele niciodată nu poți să le tranșezi cu un referendum. Există chestiuni de nuanță legate de cât de lungă să fie perioada de tranziție, despre cât de mult să fie raportul între pensie și salariu, și astea trebuie rezolvate într-o discuție între actorii relevanți, inclusiv reprezentanții magistraților”, a spus Nicușor Dan.

Discuții cu CSM și soluții „echilibrate”

Președintele a menționat că va avea o nouă rundă de discuții cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) după decizia Curții Constituționale privind pensiile speciale.

„După decizia CCR este nevoie de încă o astfel de discuție. Asta este pe partea de pensii ale magistraților – este o problemă, este o așteptare a societății, trebuie să o rezolvăm în mod echilibrat, odată pentru totdeauna”, a transmis șeful statului.

Totodată, Nicușor Dan a precizat că va participa la o ședință a CSM după ce va prezenta un raport privind situația din justiție.

„Actorii politici trebuie să se comporte instituțional”

În ceea ce privește disputa politică pe tema pensiilor speciale, președintele a îndemnat la mai multă responsabilitate.

Cred că lucrul acesta de declarații merge mult prea departe. Noi avem de rezolvat o problemă. Fiecare dintre partidele din coaliție trebuie să contribuie la rezolvarea acestei probleme, ca să vină în întâmpinarea unei așteptări pe care societatea o are. E bine ca toți actorii politici care fac parte din această coaliție să se comporte instituțional și în acord cu așteptările românilor”, a declarat Nicușor Dan.

Legea pensiilor magistraților, declarată neconstituțională

Curtea Constituțională a României (CCR) a admis luni sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, și a stabilit că actul normativ este neconstituțional.

CCR a decis că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în procesul de adoptare a legii, precum și faptul că Guvernul nu a așteptat expirarea termenului legal de 30 de zile pentru obținerea acestui aviz, încalcă mai multe articole din Constituție.

Politică

