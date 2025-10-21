Fără referendum pentru eliminarea pensiilor speciale, a decis coaliția de guvernare. Ciprian Ciucu: „Soluția va trebui să fie constituțională și politică”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunțat marți, 21 octombrie, că partidele din Coaliția de guvernare au decis să renunțe la organizarea unui nou referendum privind pensiile speciale, considerat inițial o posibilă soluție pentru deblocarea relației tensionate cu CCR.

Liberalul afirmă că problema va fi tratată printr-o soluție „constituțională și politică”.

„În ședința Coaliţiei am agreat să nu mai amestecăm lucrurile şi să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR. Soluţia va trebui să fie constituţională şi politică”, a transmis Ciucu, într-un mesaj publicat pe Facebook.

În acelaşi context, primarul Sectorului 6 a reluat subiectul referendumului iniţiat anul trecut în Bucureşti Nicuşor Dan, validat de instanţă. Ciucu susţine că acesta ar trebui pus în aplicare înaintea alegerilor locale parţiale din Capitală.

„Cred că ar fi corect ca referendumul pe Bucureşti, validat anul trecut, iniţiat de domnul Nicusor Dan, atunci primar general, să fie pus în practică înainte de alegerile parţiale. Indiferent de ce vrea un primar de sector sau ipoteticul primar general din viitor”, a precizat liderul liberal.

Afirmația vine după ce Coaliţia de guvernare a stabilit organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie.

În discuţiile de marţi a fost analizată şi ideea unui referendum privind pensiile speciale, susţinută de PNL şi USR, prin care românii ar fi fost întrebaţi dacă sunt de acord cu eliminarea acestor beneficii.