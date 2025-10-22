Grindeanu: Bolojan „trebuie să plece acasă” dacă forțează reforma pensiilor magistraților fără consultări

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că premierul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, dacă va propune un nou proiect pentru schimbarea condițiilor de pensionare ale magistraţilor, fără consultări cu actorii din domeniu sau fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan.

„Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeaşi procedură, fără a avea dialog cu toţi actorii, sau măcar să ţină cont de ce spune preşedintele României, atunci trebuie să plece acasă”, a spus Grindeanu în Parlamentului.

Liderul PSD a mai adăugat că proiectul respins luni de CCR a venit de la premier.

„Este verificabil. Acest proiect a venit de la premier, lucrat la cabinetul prim-ministrului. Puteţi să-l întrebaţi şi cu cine a lucrat. Şi a primit acest proiect Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii. Pe un proiect lucrat pe articole şi pe tot de către prim-ministru împreună cu o echipă. (…) Evident că toată lumea era conştientă ca s-a cerut avizul (CSM – n.r.) în 22 august. Unii au considerat că s-a aşteptat destul 10 zile, şi-au asumat acest lucru. Iată că a venit Curtea şi a spus că trebuie să aştepţi 30 de zile”, a afirmat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a criticat totodată faptul că nu s-a ținut cont de propunerile președintelui Nicușor Dan, care ceruse ca perioada de tranziție să fie de 15 ani, nu de 10, cum a stabilit Guvernul.

„Inclusiv președintele României, și știți acest lucru, a spus că există anumite articole, urmare a dialogului pe care domnia sa l-a avut fie cu Înalta Curte, fie cu CSM-ul, cu actorii din domeniu. Perioada de tranziție 15 ani, de exemplu. Asta a spus președintele. Nu s-a ținut cont în acest proiect de lege inițiat de Guvern, nici de observațiile date de către președinte”, a declarat Grindeanu.

Amintim că luni judecătorii de la Curtea Constituțională au decis că legea care trebuia să schimbe pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională. Concret, după ce au amânat de două ori hotărârea, astăzi au anunțat că reforma pensiilor magistraților încalcă regulile fundamentale ale statului.

Aceștia au invocat lipsa avizului CSM, condiție de care de acum încolo vor trebui să țină cont politicienii.