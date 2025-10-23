Ilie Bolojan a anunțat ce va face mai departe cu pensiile speciale ale magistraților. „Acest proiect de lege era un cap de pod”

Premierul Ilie Bolojan a făcut primele declarații după decizia Curții Constituționale de respingere a legii pensiilor speciale, într-un interviu la Antena 3 CNN.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit joi seara, în direct la Antena 3 CNN, despre decizia CCR în cazul legii pensiilor magistraților, dar și despre refuzul CSM de a da avizul atât de mult contestat.

„Pentru că niciodată până acum CCR nu a dat termene și pentru că am așteptat zece zile pentru un aviz consultativ, între data solicitării avizului și data adoptării a fost zece zile, CCR a setat acum acest termen, pe care noi îl vom respecta. Dar acest refuz arată că cel puțin 4 judecători au considerat că Guvernul a așteptat un timp rezonabil pentru un aviz consultativ. În practica de până acum niciodată CCR nu a avut o decizie în care să impună un anumit termen pentru Guvern de așteptare. E un aviz consultativ, CSM poate să nu îți dea aviz, sau să îți dea unul favorabil sau nefavorabil. E o procedură de consultare”, a spus Bolojan la Antena 3 CNN.

Premierul susține că a comunicat cu CSM, ÎCCJ, Parchetul General și a trimis un tabel comparativ în care s-a arătat textul de lege actual și noul text, dar s-a dat un răspuns că nu se pronunță până nu au un proiect de lege.

”ÎCCJ și Parchetul General ne-au spus că nu sunt de acord, dar au răspuns. Am demarat procedura standard și prin două adrese la două zile distanță am solicitat avizul CSM pe acest proiect. De la data solicitării avizului, 22 august, până la finalul lunii când Guvernul și-a angajat răspunderea nu am avut niciun răspuns, 9,10 zile. Dar CSM s-a întâlnit în acest timp, a avut o ședință, ar fi putut să dea un răspuns de orice fel, a convocat adunări generale, a făcut consultări publice”, a mai spus Ilie Bolojan.

Ce se va întâmpla mai departe

„Imediat ce CCR își va motiva această decizie trebuie reluată imediat procedura, respectat acel termen în așa fel încât să fim în situația în care să facem o lege. Dar nu orice lege. De ce e important acest aspect? Ca țara asta să meargă bine, ca să avem mai mulți bani la buget, noi nu putem colecta mai mulți bani decât produc oamenii care lucrează. Noi suntem în Europa penultima țară ca număr de populație activă, angajată în economie.

Trebuie să limităm pensionările anticipate. Un Guvern care nu reușește să treacă această măsură, a fost strigător la cer, cu majorări de salarii în cascadă, s-au câștigat drepturi salariale de peste 2 miliarde de euro în procese. Drumul expres Arad-Oradea atâta costă. Ca să ne înțelegem. E nevoie de o lege de salarizare care să stabilizeze lucrurile în această zonă...Acest proiect de lege era un cap de pod. Dacă nu corectăm asta nu ai legitimitate să te duci în alte zone”.