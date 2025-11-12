Nicușor Dan, precizări privind strategia de apărare a României: „Introduce un concept, cel de independență solidară” LIVE TEXT

Administrația Prezidențială organizează miercuri, de la 12.00, o conferință de presă. Potrivit informațiilor Adevărul, Nicuşor Dan va vorbi despre strategia de apărare a țării.

UPDATE: Precizări privind noua strategie de apărare

„Strategia introduce un concept, cel de independență solidară. pe de o parte, acțiunile statului să fie în sensul apărării și confirmării unei identități ți în acest sens, în relațiile externe, să apere interesele României și să păstreze angajamentele și parteneriatele internaționale”, s spus președintele.

Șeful statului a precizat că actualul context geopolitic este unul diferit.

„O noutate este schimbarea raporturilor economice, vedem un protecționism economic, o luptă pe resurse critice, o limitare a accesului la resurse critice, o creștere a acțiunilor de sabotaj și perturbare a infrastructurii critice, o radicalizare și o creștere a dențințelor anti-democratice, a amenințărilor transfrontaliere și efecte mai puternice ale schimbărilor climatice, astea sunt elementele de context global care necesită acțiuni și elemente de strategie diferite”, a mai spus președintele.

Ce trebuie să facă România

„Trebuie să păstrăm parteneriatele, să ne manifestăm interesele în cadrul UE. Vreau să insist pe căteva chestiuni interne. Administrația publică are niște probleme. Nu lucrează cu date, nu vedem un apetit de colaborare între instituții publice și nu avem nicio apetență de a inova.

O altă vulnerabilitate și am institat să fie clar delimitată. Corupția, care slăbește coeziunea socială, e greu să aperi un stat corupt. Pe de altă parte are consecințe în economie”.

Șeful statului a subliniat și câteva oportunități:

„Poziția geografică ne oferă o oportunitate de a fi un centru de conectivitate între Europa și Asia. (...)”

Președintele Nicușor Dan susține miercuri, de la 12.00, o conferință de presă, la Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor Adevărul, tema conferinței este strategia de apărare a României, care va include corupția.

Șeful statului a subliniat în trecut că SRI ar putea fi implicat în combaterea evaziunii fiscale.

Șeful statutului are tot miercuri, de la 16.00, la Palatul Cotroceni, o ședință cu liderii coaliției și reprezentanții din justiție. Președintele a decis convocarea acestora după discuțiile cu liderii partidelor aflate la guvernare, marți, în contextul deciziei care trebuie luată cu privire la proiectul menit să modifice pensiile magistraților.

Totodată, întâlnirea vine în urma unor tensiuni generate între liderii formațiunilor aflate la putere, după respingerea proiectului inițial de către CCR.

Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe o inițiativă care aducea pensiile magistraților la 70% din ultimul salariu net și creștea vărsta de pensionare la 65, treptat, în decursul a 10 ani.

CCR a respins inițiativa, invocând lipsa avizului CSM, care trebuia așteptat 30 de zile.

