Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
Nicușor Dan va acționa în instanță AEP, după ce instituția a decis rambursarea parțială a banilor din donații

Publicat:

Peste 900.000 de lei nu vor fi rambursați pentru campania președintelui Nicușor de la alegerile prezidențiale. O parte din donatori nu pot fi identificați, motivează AEP.

FOTO Inquam / Octav Ganea
FOTO Inquam / Octav Ganea

Legislația electorală prevede că un candidat care depășește pragul de 3% din voturi la alegeri poate cere rambursarea sumelor utilizate din finanțare privată în timpul campaniei electorale, iar Autoritatea Electorală Permanentă a efectuat, în această săptămână, plățile către toți candidații de la alegerile prezidențiale din luna mai, arată Hotnews

Potrivit legii, sunt rambursate atât împrumuturile, cât și donațiile, iar împrumuturile merg la cei care le-au acordat, iar candidații sunt obligați să le rerstituie după virarea banilor de către AEP. Donațiile rămân însă la candidați. 

Președintele Nicușor Dan a beneficiat în campania de la prezidențiale, potrivit raportului de venituri și cheltuieli, de 57.3 milioane de lei sub formă de împrumuturi și de 3.6 milioane de lei sub formă de donație.

După restituirea împrumuturilor, banii proveniți din donații vor fi de asemenea donați, a informat Administrația Prezidențială, potrivit sursei citate. O hotărâre cu privire la direcția în care vor merge acești bani nu a fost însă luată încă. 

Donații și materiale de campanie neconforme 

Autoritatea a descoperit donații neconforme, în unele cazuri donatorii neputând fi identificați, astfel că nu întreaga sumă cerută la rambursare din acest capitol a fost restituită. „Materiale de propagandă electorală neconforme și surse de finanțare neconforme, donații neconforme”, sunt problemele identificate de Autoritatea Electorală Permanentă după controlul de legalitate, mai arată sursa citată. Președintele Nicușor Dan va acționa însă în instanță, a informat Administrația Prezidențială. 

Și președintele AUR, George Simion, a informat că AEP nu îi va rambursa 3.5 milioane de euro (17.5 milioane de lei), anunțând că va sesiza instituțiile europene și internaționale și acuzând un tratament ingal față de opoziție. 

În total AEP va rambursa 228 milioane de lei ceruți de toți candidații la alegerile prezidențiale din primăvara lui 2025. Crin Antonescu a solicitat 64.5 milioane de lei, iar Victor Ponta 34.5 milioane de lei, toți banii provenind din împrumuturi.

Politică

