Nicuşor Dan convoacă liderii coaliției și reprezentanți ai justiției la Cotroceni pentru discuții privind pensiile magistraților

Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Publicat:

Președintele Nicușor Dan convoacă la Cotroceni liderii coaliției și reprezentanți ai sistemului judiciar, în contextul dezbaterilor privind modificarea condițiilor de pensionare pentru magistrați. Întâlnirea vine după o discuție anterioară cu membri ai Guvernului pe aceeași temă.

Șeful statului a mai avut o discuție cu liderii coaliției FOTO Inquam / Octav Ganea
Șeful statului a mai avut o discuție cu liderii coaliției FOTO Inquam / Octav Ganea

Întâlnirea convocată de președintele României cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților are loc pe fondul tensiunilor din Guvern, apărute după ce CCR a respins proiectul de reformă a pensiilor speciale. Liderii politici s-au exprimat diferit în privința direcției unei noi inițiative, sub presiunea termenului strâns impus prin PNRR pentru adoptarea unei reforme conforme.

România riscă să piardă peste 200 de milioane de euro dacă nu îndeplinește până pe 28 noiembrie jalonul legat de reforma pensiilor magistraților.

CCR a respins proiectul pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, motivând că acesta nu avea avizul CSM.

Curtea arată că solicitarea „putea fi făcută numai după finalizarea procedurii de avizare interministerială” și că Guvernul trebuia să aștepte 30 de zile pentru emiterea avizului de la magistrați. „Faptul că Guvernul a decis să își angajeze răspunderea, conform art.114 alin.(1) din Constituție, pe proiectul de lege menționat nu justifică eludarea, scurtarea, modificarea implicită a termenului”, subliniază CCR.

