Nicușor Dan pleacă din țară chiar în ziua votului pentru Guvernul Mureșan. Programul președintelui

Nicușor Dan va merge miercuri la Praga, la invitația președintelui ceh Petr Pavel, în aceeași zi în care Parlamentul României votează învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan.

Nicuşor Dan pleacă din ţară în ziua votului pentru învestirea guvernului Mureşan. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan se va afla pe tot parcursul zilei miercuri, 30 septembrie, la Praga, unde are programate întâlniri cu președintele Petr Pavel, premierul Andrej Babiš și președinții celor două camere ale Parlamentului ceh. Vizita oficială are loc în aceeași zi în care Parlamentul de la București va vota dacă acordă sau nu încrederea Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Administrația Prezidențială a anunțat că președintele român se va întâlni și cu reprezentanți ai comunității românești din Cehia.

„Președintele României va avea cu această ocazie întrevederi cu Președintele Petr Pavel, cu Prim-ministrul Andrej Babiš și cu Președinții celor două camere ale Parlamentului, precum și o întâlnire cu membri ai comunității românești”, a transmis Administraţia Prezidenţială pe site-ul oficial.

Printre principalele teme ale discuţiilor se află relațiile dintre România și Cehia, cooperarea în cadrul Uniunii Europene și al NATO, dar și situația de securitate din Europa, în special amenințările generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Prima întâlnire din program este cea cu Petr Pavel. Președintele ceh îl va primi pe Nicușor Dan la Castelul Praga, la ora 11.30, ora României, iar la ora 13.20, cei doi vor susține o conferință de presă comună.

La 16.20, Nicușor Dan se va întâlni cu premierul ceh Andrej Babiš. Două ore mai târziu, la 18.15, președintele României are programată întâlnirea cu reprezentanții comunității românești din Cehia, iar seara va participa la dineul oferit de Petr Pavel și de Prima Doamnă a Republicii Cehe, Eva Pavlová.

Preşedintele va fi plecat, aşadar pe tot parcursul zilei decisive pentru alegerea unui nou guvern, pentru că tot miercuri Siegfried Mureșan, premierul desemnat, și miniștrii propuși în cabinetul său vor cere votul de încredere al Parlamentului.

Votul de învestitură este programat să înceapă la ora 13.00. Vă reamintim că Guvernul Mureșan are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile pentru a primi undă verde din partea deputaților și senatorilor.