 Nicușor Dan pleacă din țară chiar în ziua votului pentru Guvernul Mureșan. Programul președintelui | adevarul.ro
search
Miercuri, 30 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Nicușor Dan pleacă din țară chiar în ziua votului pentru Guvernul Mureșan. Programul președintelui

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Nicușor Dan va merge miercuri la Praga, la invitația președintelui ceh Petr Pavel, în aceeași zi în care Parlamentul României votează învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan.

Nicuşor Dan pleacă din ţară în ziua votului pentru învestirea guvernului Mureşan.
Nicuşor Dan pleacă din ţară în ziua votului pentru învestirea guvernului Mureşan. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan se va afla pe tot parcursul zilei miercuri, 30 septembrie, la Praga, unde are programate întâlniri cu președintele Petr Pavel, premierul Andrej Babiš și președinții celor două camere ale Parlamentului ceh. Vizita oficială are loc în aceeași zi în care Parlamentul de la București va vota dacă acordă sau nu încrederea Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Administrația Prezidențială a anunțat că președintele român se va întâlni și cu reprezentanți ai comunității românești din Cehia.

„Președintele României va avea cu această ocazie întrevederi cu Președintele Petr Pavel, cu Prim-ministrul Andrej Babiš și cu Președinții celor două camere ale Parlamentului, precum și o întâlnire cu membri ai comunității românești”, a transmis Administraţia Prezidenţială pe site-ul oficial.

Printre principalele teme ale discuţiilor se află relațiile dintre România și Cehia, cooperarea în cadrul Uniunii Europene și al NATO, dar și situația de securitate din Europa, în special amenințările generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Prima întâlnire din program este cea cu Petr Pavel. Președintele ceh îl va primi pe Nicușor Dan la Castelul Praga, la ora 11.30, ora României, iar la ora 13.20, cei doi vor susține o conferință de presă comună.

La 16.20, Nicușor Dan se va întâlni cu premierul ceh Andrej Babiš. Două ore mai târziu, la 18.15, președintele României are programată întâlnirea cu reprezentanții comunității românești din Cehia, iar seara va participa la dineul oferit de Petr Pavel și de Prima Doamnă a Republicii Cehe, Eva Pavlová.

Preşedintele va fi plecat, aşadar pe tot parcursul zilei decisive pentru alegerea unui nou guvern, pentru că tot miercuri Siegfried Mureșan, premierul desemnat, și miniștrii propuși în cabinetul său vor cere votul de încredere al Parlamentului.

Votul de învestitură este programat să înceapă la ora 13.00. Vă reamintim că Guvernul Mureșan are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile pentru a primi undă verde din partea deputaților și senatorilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
digi24.ro
image
Un bărbat din Cehia s-a trezit cu o datorie de 2.000 de euro la Vodafone, deși nu a fost niciodată client. Cum s-a întâmplat
stirileprotv.ro
image
Ucraina, noul grânar al Europei? În timp ce fermierii din UE protestează, oficialii de la Bruxelles vor să modifice politica agricolă comună europeană. Ce rol ar putea avea România
gandul.ro
image
AMERICANII PLEACĂ DIN IRAK! După două decenii, SUA își retrag trupele. Iranul și aliații săi sărbătoresc plecarea
mediafax.ro
image
El este cel mai vârstnic sportiv olimpic din istoria României! Povestea fabuloasă a „bunicului” Ioan Toman
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
digi24.ro
image
Hagi a renunțat la omul cu care Edi Iordănescu și Mircea Lucescu începeau echipa » Iată motivul!
gsp.ro
image
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga
digisport.ro
image
Vești proaste pentru românii care zboară cu avionul. O companie aeriană suspendă sau anulează mai multe curse în octombrie
click.ro
image
Ce pensie are fosta judecătoare Andrea Chiș, propusă pentru Ministerul Justiției. "Nu am stabilit-o eu"
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
O mamă povesteşte cum a reacţionat când fiica ei de 16 ani i-a spus că se droghează
observatornews.ro
image
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
cancan.ro
image
4.800 de dosare de pensii pe masa CCR. Primul termen de judecată, în octombrie. Ce au contestat pensionarii?
newsweek.ro
image
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
prosport.ro
image
Ce salariu colosal are Siegfried Mureșan și câți bani ar pierde dacă devine premier al României. Votul decisiv are loc astăzi
playtech.ro
image
„Toți suntem proști și ne mâncăm între noi!”. Daniel Pancu, discurs manifest despre antrenorii români
fanatik.ro
image
Argumentele care împiedică un guvern PSD-AUR. Ce propun agendele familiilor europene din care fac parte
ziare.com
image
Cum arată noua viață a Simonei Halep: "Este momentul să îmi formez familia pe care mi-o doresc!"
digisport.ro
image
Ce să știi despre energiile rămase în casă după oaspeți și cum purifici spațiul de locuit în câteva minute
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Uluitor! ce a făcut Călin Georgescu după ce a fost încătuşat VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop 30 septembrie 2026. Ultima zi a lunii aduce surprize! Se închid socoteli, apar răspunsuri și se schimbă planurile pentru octombrie
mediaflux.ro
image
Hagi a renunțat la omul cu care Edi Iordănescu și Mircea Lucescu începeau echipa » Iată motivul!
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Șerban Huidu, mândru de băieții lui: „Mă moștenesc!” Ce drum au ales fiii prezentatorului
click.ro
image
Pâinea cu usturoi la air fryer care a devenit virală. Rețeta simplă, fără frământare, pentru care ai nevoie de doar câteva ingrediente
click.ro
image
7 sate din România care par desprinse din Elveția. Locul spectaculos unde soarele „răsare de două ori”
click.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Regele Felipe al VI lea și regina Letizia a Spaniei cu Emmnauel Macron și soția sa, Brigitteprofimedia 1139306946 (3) jpg
Regele Felipe și Regina Letizia ai Spaniei au creat o atmosferă de basm pentru soții Macron. Ce dineu de stat select a fost organizat!
okmagazine.ro
Greta Garbo și John Gilbert, în filmul „Love” (1927), o adaptare a romanului „Anna Karenina”, de Lev Tolstoi
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
De ce nu-și face Botezatu iubită, la aproape 60 de ani: „Nu cred că pot să fac asta”. Ritualul pe care îl respectă în fiecare seară
image
Șerban Huidu, mândru de băieții lui: „Mă moștenesc!” Ce drum au ales fiii prezentatorului

OK! Magazine

image
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!