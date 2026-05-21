Gigi Becali, după consultările cu Nicușor Dan: „PNL ar susține un guvern minoritar, dar le este frică de Bolojan. Trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba”

George Becali a făcut declarații controversate joi, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, afirmând că președintele i-ar fi spus că există grupări din Partidul Național Liberal dispuse să susțină un guvern minoritar, însă „le este frică de Bolojan”.

În timpul discuțiilor de la Cotroceni, el i-ar fi sugerat președintelui să folosească „toate pârghiile de putere ale statului” pentru a debloca situația politică și pentru a facilita formarea unui guvern.

Deputatul a declarat că l-a sfătuit pe Nicușor Dan să îl trimită pe șeful Serviciul de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu, „să rezolve treaba cu Bolojan”.

„Să vă dau din casă... sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan. Păi dacă le e frică de Bolojan, fă-i să le fie frică de dumneata, nu de Bolojan... Adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-l pe Bolojan, că-l ai aici pe (Lucian) Pahonțu aici, i-am zis, care e băiat de treabă. Și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi el chiar Bolojan este atâta el de curat, cheie de biserică, de ține el țara în loc. Trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan, ăsta a fost sfatul meu. Să vedem, mai face Bolojan?”, a declarat George Becali în fața jurnaliștilor.

Lucian Pahonțu conduce Serviciul de Protecție și Pază din anul 2005 și, deși a fost trecut în rezervă în 2024, a rămas la conducerea instituției.

Becali a continuat spunând că, în opinia sa, un președinte trebuie să utilizeze toate instrumentele instituționale disponibile pentru a asigura funcționarea statului și formarea unei majorități guvernamentale.

„Când ești președinte, părerea mea, trebuie să te folosești de toate pârghiile de putere pe care le are un stat, ca să meargă statul bine. Dacă ei sunt de rea credință și mizează pe faptul că e președintele unui partid și că au nu știu ce procent, 15 - 20%, și țin țara în loc, atunci apelăm și noi.. nu mai suntem nici noi în atâta bună credință. Cum voi sunteți de rea-credință, uite, eu sunt de rea-credință cu tine, de bună-credință cu țara. Și apelez la toate instituțiile ca să fac un guvern, ca să apelăm, să vedem noi, să descoperim reaua ta credință, de nebun, care vrei tu să ții țara în loc de orgoliul tău”, a continuat Becali.

Becali a sugerat și că unii lideri politici ar avea „scheleți în dulap”, fără însă a prezenta dovezi concrete în acest sens.

Declarațiile au fost făcute după consultările organizate joi la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan a discutat teme politice și economice cu parlamentari din grupul „Uniți pentru România”, grupul „PACE – Întâi România” și cu parlamentari neafiliați.