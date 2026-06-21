Nicușor Dan, la aceeași masă cu Rareș Bogdan și Eugen Tomac. Întâlnire la Bruxelles înainte de Consiliul European

Imagini apărute din Bruxelles surprind o întâlnire desfășurată joi, 18 iunie, înaintea reuniunii Consiliului European, la care a participat și șeful statului Nicușor Dan. În imagini apar, alături de președinte, europarlamentarul Rareș Bogdan și eurodeputatul Victor Negrescu, dar și fostul premier desemnat Eugen Tomac, șeful SPP Lucian Pahonțu și consilierul de stat Valentin Naumescu.

Întâlnire înainte de reuniunea Consiliului European

Potrivit informațiilor disponibile, întâlnirea ar fi avut loc într-un restaurant din centrul capitalei europene, cu puțin timp înainte de reuniunea oficială a Consiliului European.

Rareș Bogdan a confirmat pentru Digi24 existența întâlnirii, precizând că astfel de discuții sunt obișnuite în contextul reuniunilor europene.

„Sunt întâlniri firești înainte de consiliu, eu sunt liderul delegației popularilor europeni din România și este normal să mă întâlnesc cu președintele”, a declarat europarlamentarul.

Tomac a confirmat și el întâlnirea spunând că „Nicușor Dan s-a văzut la hotelul respectiv cu Manfred Weber”.

„Înaintea fiecărui Consiliu European, familiile noastre politice se întâlnesc pentru a discuta despre agenda de lucru. Eurodeputați români implicați în aceste discuții au fost invitați pentru a discuta aceste aspecte. Discuțiile au privit spre exemplu viitorul Cadru Financiar Multianual, subiect de care mă ocup activ, fiind și vicepreședinte al Parlamentului European”, a declarat Victor Negrescu pentru sursa citată.

→ Imaginea 1/3: Întâlnire la Bruxelles înainte de Consiliul European. FOTO captură video Digi24

Context politic intern tensionat

Rareș Bogdan este unul dintre criticii actualei conduceri a Partidului Național Liberal.

Europarlamentarul se numără, de altfel, printre liderii liberali a căror demisie a fost solicitată de conducerea formațiunii, în cadrul procesului de reorganizare politică declanșat după Congresul extraordinar.

Rareș Bogdan este considerat unul dintre contestatarii premierului interimar Ilie Bolojan, în contextul disputelor interne privind direcția politică a partidului.