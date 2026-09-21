Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, luni, la New York, cu foști ambasadori ai Statelor Unite în România, în cadrul vizitei pe care o efectuează în SUA, cu prilejul participării la lucrările Adunării Generale a ONU.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu foști ambasadori ai Statelor Unite în România. Foto: presidency.ro

Șeful statului le-a mulțumit foștilor diplomați americani pentru contribuția la promovarea României și pentru activitatea desfășurată în vederea consolidării relațiilor bilaterale.

Potrivit lui Nicușor Dan, la întâlnire au participat și foști ambasadori americani care au reprezentat Statele Unite în alte țări europene și în organizații internaționale, precum și reprezentanți ai unor think tank-uri.

Discuțiile s-au concentrat pe principalele priorități ale parteneriatului dintre România și Statele Unite: cooperarea în domeniul apărării, extinderea prezenței economice americane în România și consolidarea alianței transatlantice.

Nicușor Dan a transmis că parteneriatul România-SUA este un rezultat construit de-a lungul mai multor generații și că acesta continuă să fie consolidat.

1/4 N. Dan efectuează o vizită oficială în SUA. Foto: presidency.ro

Nicușor Dan participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, care se desfășoară la New York, în perioada 21-25 septembrie.

Acesta este însoțit de Mirabela Grădinaru, iar cei doi vor participa la recepția tradițională oferită de Donald Trump, președintele SUA.

Pe 22 septembrie, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner” și se vor întâlni cu reprezentanții comunității românești din New York.

Președintele va participa apoi la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU, iar Mirabela Grădinaru va lua parte la un dejun oferit de Melania Trump pentru Primele Doamne și Domni.