Nicuşor Dan, discuţii cu ambasadorii UE: „România va continua să se implice activ şi constructiv în toate dezbaterile europene”

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat miercuri, la Bucureşti, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene despre priorităţile României în domeniul securităţii, apărării şi integrării europene, reafirmând angajamentul ferm al ţării pentru parcursul pro-european.

În cadrul întâlnirii, şeful statului a subliniat că România rămâne concentrată pe întărirea securităţii europene, în deplină complementaritate cu NATO. Nicuşor Dan a explicat că implementarea programelor şi a măsurilor stabilite la nivel european rămâne esenţială.

„Am reafirmat angajamentul ferm al României pentru parcursul său pro-european şi pentru consolidarea securităţii şi apărării în actualul context geopolitic. Am subliniat importanţa întăririi apărării europene, în deplină complementaritate cu NATO, precum şi necesitatea de a continua eforturile începute la Consiliul European din octombrie”, a transmis preşedintele într-o postare pe Facebook.

El a precizat că „implementarea măsurilor din Defence Readiness 2030, creşterea mobilităţii militare şi programul SAFE rămân prioritare pentru România”.

Competitivitatea europeană şi bugetul post-2027

Discuţiile au vizat şi provocările economice cu care se confruntă Uniunea Europeană. Nicuşor Dan a insistat asupra nevoii de a consolida competitivitatea economiei europene şi de a asigura un buget ambiţios pentru perioada de după 2027.

Potrivit acestuia, viitorul buget al UE trebuie să păstreze politicile de coeziune şi agricultură ca „piloni esenţiali ai convergenţei”.

„România va continua să se implice activ şi constructiv în toate dezbaterile europene, pentru a identifica cele mai bune soluţii la provocările actuale şi viitoare. Mulţumesc ambasadorilor pentru dialogul deschis şi substanţial şi le urez succes partenerilor danezi şi viitoarei Preşedinţii cipriote a Consiliului UE”, a adăugat preşedintele.